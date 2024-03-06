المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات: نسعى لوضع منصّات خاصة بآلية التمويل التشاركي

تحتضن ولاية سوسة، اليوم الاربعاء 6 مارس 2024، المنتدى الجهوي الأوّل “Crowd funding Tunisia” تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وبهذه المناسبة استضاف برنامج “اكسبراسو” في تغطية خاصة مباشرة من سوسة، المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي.

وأكّدت ناجية الغربي أن منتدى “Crowd funding”، يهدف إلى التحسيس بأهمية التمويل التشاركي وتبادل الآراء لايجاد حلول لمزيد دفع هذه الآلية، باعتبار أنها تمكّن من تمويل المشاريع الصغرى والمؤسسات الناشئة والمشاريع في الجهات.

وأكّدت أن منصّات التمويل تموّل خاصة المشاريغ ذات الصبغة الاجتماعية والبيئية خاصة في الجهات.

وشددت على أن أهم شيء بالنسبة لصندوق الودائع والأمانات، هو تطوير آلية التمويل التشاركي، وايجاد منصات للتمويل، التي لا تقتصر فقط على التمويل بل المرافقة والمتابعة أيضا ، مضيفة أن الصندوق يدفع نحو تحقيق الهدف المنشود وهو وضع منصات مناسبة في التحصل على التمويل المناسب بالنسبة لأصحاب المشاريع.

غياب منصة للتمويل التشاركي

وقالت ناجية الغربي إنه ومنذ صدور القوانين والأوامر الترتيبية، لا نجد منصة للتمويل التشاركي تحصّلت على ترخيص، مضيفة: “ليس لنا منصّات خاصة بآلية التمويل عن طريق رأس المال الذي يسمح للمشاريع بأن تكون لها صلابة ماليّة لكي تتحصل لاحقا على التمول البنكي”.

وأفادت في هذا الإطار بأن صندوق الودائع والأمانات خلق منصّة “Joussour INVEST” التي تمكّن أصحاب المشاريع من إدارج معطيات عن مشاريعهم كما تربط الصّلة بينهم وبين التمويل في رأس المال، مضيفة أن هذه المنصة مكنتهم من الوقوف على بعض الصعوبات التي يتعرض لها أصحاب المشاريع.