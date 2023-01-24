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الأخبار

المرابط: قطاع الأدوية سيشهد تغيرات جوهرية في الفترة المقبلة

todayيناير 24, 2023

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أكد وزير الصحة علي المرابط، اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 أن إعادة هيكلة المنظومة الدوائية هي إحدى أولويات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة، وأن القطاع سيشهد تغيرات جوهرية في الفترة المقبلة خاصة في ما يخص التشريعات، على غرار إحداث وكالة الأدوية وتحسين إجراءات ترخيص تسويق الأدوية.

ومن جهته أكد طارق الحمامي رئيس الغرفة النقابية لمصنعي الأدوية، انفتاح الغرفة لشراكة استراتيجية مع وزارة الصحة لإعادة هيكلة منظومة الأدوية خدمة لمصلحة المواطن والمصنع، وكان ذلك في إطار جلسة عمل جمعت الطرفين للتداول بخصوص إعادة هيكلة المنظومة الدوائية.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، نوفل عميرة، رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إن أزمة توزيع الأدوية مطروحة من جديد، وشدد على أن الصيادلة هم أكثر قطاع يدفع الجباية في مجال المهن الحرة، وأوضح أن أصحاب الصيدليات ليسوا من ضمن أعضاء المجلس الوطني للجباية ولم يقع تشريكهم والاستماع لمقترحاتهم خلال إعداد قانون المالية 2023.

وشدد على أن عقلية وزارة المالية لا بدّ أن تتغيّر، ودعا إلى ضرورة التخفيض في الأداءات، وضرورة اعتماد الشفافية والإعلان عن مدى تأثير المساهمة التضامنية الاجتماعية في تحسين الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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