المرابط: قطاع الأدوية سيشهد تغيرات جوهرية في الفترة المقبلة

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، نوفل عميرة، رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إن أزمة توزيع الأدوية مطروحة من جديد، وشدد على أن الصيادلة هم أكثر قطاع يدفع الجباية في مجال المهن الحرة، وأوضح أن أصحاب الصيدليات ليسوا من ضمن أعضاء المجلس الوطني للجباية ولم يقع تشريكهم والاستماع لمقترحاتهم خلال إعداد قانون المالية 2023.

وشدد على أن عقلية وزارة المالية لا بدّ أن تتغيّر، ودعا إلى ضرورة التخفيض في الأداءات، وضرورة اعتماد الشفافية والإعلان عن مدى تأثير المساهمة التضامنية الاجتماعية في تحسين الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية.