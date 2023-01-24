المرابط: قطاع الأدوية سيشهد تغيرات جوهرية في الفترة المقبلة

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وقال ضيف برنامج اكسبرسو، نوفل عميرة، رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إن أزمة توزيع الأدوية مطروحة من جديد، وشدد على أن الصيادلة هم أكثر قطاع يدفع الجباية في مجال المهن الحرة، وأوضح أن أصحاب الصيدليات ليسوا من ضمن أعضاء المجلس الوطني للجباية ولم يقع تشريكهم والاستماع لمقترحاتهم خلال إعداد قانون المالية 2023.
وشدد على أن عقلية وزارة المالية لا بدّ أن تتغيّر، ودعا إلى ضرورة التخفيض في الأداءات، وضرورة اعتماد الشفافية والإعلان عن مدى تأثير المساهمة التضامنية الاجتماعية في تحسين الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني إحصاء 45 ألف و521 عملية تشغيل خلال سنة 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25.2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وأفادت الوزارة بأن 37.8 بالمائة من عمليات التشغيل المحققة خلال سنة 2022 كانت لفائدة حاملي الشهادات العليا، فيما انتفع المدمجون بواسطة عقود تربّص بـ69.8 بالمائة من العمليات. وأشارت الوزارة إلى أن أهم القطاعات المساهمة في عمليات التشغيل والادماج، هي قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 45.1 بالمائة، وقطاع […]
todayيناير 24, 2023 2
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