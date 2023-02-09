المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي: البرلمان القادم سيكون دون صلاحيات

Express Radio Le programme encours
وقال الخلفاوي، اليوم الخميس 09 فيفري 2023، “إن نتائج البحث كشفت أن البرلمان القادم سيكون دون أحزاب ودون صلاحيات، ودون شباب ونساء وناخبين”، وبين، الباحث أن نسبة تمثيلة النساء، في البرلمان القادم، لا تتجاوز 16%، والفئة العمرية الطاغية عليه هي الأكثر من 35 سنة.
من جهته أكد حافظ الشقير، عضو المرصد، أن البحث كشف تفاوتا في نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية والتي كانت ضعيفة خارج البلاد ومرتفعة في الدوائر الانتخابية التي يفوق عدد المترشحين فيها الـ 15 مترشحا، خاصة في المناطق الداخلية على غرار ولايات القصرين وسيدي بوزيد وققصة وهو ما يعني تحويل الأصوات، لأن هذه المناطق تتسم بالعروشية والقبلية، وفق قوله.
ومن أهم التوصيات، التي تقدم بها المرصد هي دعوة رئيس الجمهورية إلى التريث قبل الذهاب نحو انتخابات مجالس الاقاليم والجهات، معتبرا أن اعادة تجربة التشريعية ستمس من سيرورة الديمقراطية في البلاد.
كما طالب المرصد بضرورة القيام بدراسة حول عزوف المواطن التونسي على الانتخابات واصفا الانتخابات التشريعية بالفاشلة، لأن الرسائل التي بعثها للمجتمع تتمثل في برامج صغيرة وجزئية، وفق ما أكده عضو المرصد حافظ شقير.
الكاتب: Asma Mouaddeb
الانتخابات التشريعية المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي مجلس الجهات والأقاليم
تمكن الفريق التونسي للإغاثة والانقاذ بمدينة أديامان التركية، من انتشال 03 جثث من تحت الأنقاض، لضحايا الزلزال، وفق بلاغ أصدره اليوم الخميس 9 فيفري 2023 المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة. وأضاف المصدر نفسه أنه تم تحديد مكان جثة رابعة، ويتم العمل على انتشالها. وتجدر الإشارة إلى أن تونس أرسلت فرقا من الحماية المدنية وطواقم طبية إلى تركيا وسوريا للمساعدة في جهود الانقاذ والإغاثة، جراء الزلزال العنيف الذى ضرب […]
تعليقات (0)