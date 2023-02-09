المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي: البرلمان القادم سيكون دون صلاحيات

أكد محمد الصحبي الخلفاوي الباحث في العلوم السياسية، ورئيس المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي، أن المعهد قام على إثر نتائج الانتخابات التشريعية، ببحث سوسيولوجي وسياسي حول تشكيلة المجلس النيابي القادم.

وقال الخلفاوي، اليوم الخميس 09 فيفري 2023، “إن نتائج البحث كشفت أن البرلمان القادم سيكون دون أحزاب ودون صلاحيات، ودون شباب ونساء وناخبين”، وبين، الباحث أن نسبة تمثيلة النساء، في البرلمان القادم، لا تتجاوز 16%، والفئة العمرية الطاغية عليه هي الأكثر من 35 سنة.

من جهته أكد حافظ الشقير، عضو المرصد، أن البحث كشف تفاوتا في نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية والتي كانت ضعيفة خارج البلاد ومرتفعة في الدوائر الانتخابية التي يفوق عدد المترشحين فيها الـ 15 مترشحا، خاصة في المناطق الداخلية على غرار ولايات القصرين وسيدي بوزيد وققصة وهو ما يعني تحويل الأصوات، لأن هذه المناطق تتسم بالعروشية والقبلية، وفق قوله.

ومن أهم التوصيات، التي تقدم بها المرصد هي دعوة رئيس الجمهورية إلى التريث قبل الذهاب نحو انتخابات مجالس الاقاليم والجهات، معتبرا أن اعادة تجربة التشريعية ستمس من سيرورة الديمقراطية في البلاد.

كما طالب المرصد بضرورة القيام بدراسة حول عزوف المواطن التونسي على الانتخابات واصفا الانتخابات التشريعية بالفاشلة، لأن الرسائل التي بعثها للمجتمع تتمثل في برامج صغيرة وجزئية، وفق ما أكده عضو المرصد حافظ شقير.

ريم الحسناوي