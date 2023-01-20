المزيو : اللجان تواصل التشاور حول محاور مبادرة الإنقاذ

قال عميد المحامين حاتم المزيو اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 خلال حضوره اجتماعا عاما بالمحكمة الابتدائية بقفصة، إنه يتم التشاور بين اللجان الموضوعة على ذمة “مبادرة الإنقاذ” هي بصدد التشاور بخصوص المحاور.

وأضاف المزيو أنّ هذه المبادرة مغايرة للحوار التقليدي الذي عرفته البلاد سنة 2013، حيث سيتم إعتماد وثيقة وفق المحاور المقدمة من قبل هذه اللجان بعد التشاور فيها مع الخبراء والحكماء والشخصيات الوطنية.

وفيما يتعلق بمشاركة الأحزاب قال المزيو “لا عودة لما قبل 25 جويلية”، معتبرا أنّ الأحزاب المشاركة في تلك الفترة هي السبب الرئيسي في الأزمة الحالية، ولا تزال المشاورات حول مشاركتها من عدمها متواصلة”.

من جهة أخرى قال عميد المحامين إنّ الهيئة لها عدة تحفظات حول قانون المالية لسنة 2023، من بينها الأداء على القيمة المضافة للمهن الحرة والتي تشمل المحاماة، وتابع “من الغير المقبول عدم مساواتها مع مهنة الطب، وعلى الدولة إعفاء الأداء على القيمة المضافة في قضايا النفقة وقضايا الطلاق” على حد قوله.

حسام الدلالي