المزيو : اللجان تواصل التشاور حول محاور مبادرة الإنقاذ

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وأضاف المزيو أنّ هذه المبادرة مغايرة للحوار التقليدي الذي عرفته البلاد سنة 2013، حيث سيتم إعتماد وثيقة وفق المحاور المقدمة من قبل هذه اللجان بعد التشاور فيها مع الخبراء والحكماء والشخصيات الوطنية.
وفيما يتعلق بمشاركة الأحزاب قال المزيو “لا عودة لما قبل 25 جويلية”، معتبرا أنّ الأحزاب المشاركة في تلك الفترة هي السبب الرئيسي في الأزمة الحالية، ولا تزال المشاورات حول مشاركتها من عدمها متواصلة”.
من جهة أخرى قال عميد المحامين إنّ الهيئة لها عدة تحفظات حول قانون المالية لسنة 2023، من بينها الأداء على القيمة المضافة للمهن الحرة والتي تشمل المحاماة، وتابع “من الغير المقبول عدم مساواتها مع مهنة الطب، وعلى الدولة إعفاء الأداء على القيمة المضافة في قضايا النفقة وقضايا الطلاق” على حد قوله.
حسام الدلالي
الكاتب: waed selmi
أفاد سمير سعيد وزير الإقتصاد والتخطيط أنه لا أساس لما يقال حول رفع الدعم بل هناك عمل على تعزيزه من خلال توجيهه نحو مستحقيه، مضيفا أن الدعم هو وسيلة للتفريق بين الطبقات الإجتماعية. وأضاف سمير سعيد أنّ "نسبة 20 بالمائة من الطبقة الأغنى في تونس تستفيد بنسبة 32 بالمائة من هذا الدعم"، معتبرا ذلك مكلفا جدا للمالية العمومية. وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي أوضح الوزير أن هناك إجتماعا قد حصل […]
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