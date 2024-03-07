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الأخبار

المصادقة على المخطط العملي لتفعيل نظام المبادر الذاتي

today07/03/2024 30

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انعقدت مساء أمس الأربعاء 06 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، جلسة عمل وزارية تمحورت حول مواصلة النظر في المخطط العملي لتفعيل نظام المبادر الذاتي، وذلك بحضور وزيرة المالية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط، ووزير تكنولوجيات الاتصال، ووزير التكوين المهني والتشغيل.

وتم خلال هذه الجلسة المصادقة على المخطط العملي لتفعيل نظام المبادر الذاتي، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار لجميع التوصيات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ الثلاثاء 04 جويلية 2023.

ويهدف نظام المبادر الذاتي إلى مساندة مجهودات الحكومة في تكريس الدور الاجتماعي للدولة وإدماج القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية.

Written by: waed

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