“المطالبة بعقد جلسة طارئة للرد على البرلمان الأوروبي”

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وعبّر النواب المنتخبون عن هذه المبادرة في بيان صادر عنهم اليوم الجمعة 17 مارس 2023، عن رفضهم القطعي للقرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي باعتباره “تدخلا سافرا في شؤون تونس الداخلية”.
وشدد نواب “لينتصر الشعب”، تمسكهم “بحرية التعبير والتنظم والتظاهر دون السقوط في مربعات خدمة المصالح الخارجية والاستقواء بالأجنبي وإيمانهم بقرينة البراءة وثقتهم في استقلالية القضاء التونسي”.
واكدوا ان تكريس السيادة الوطنية والشعبية عبر استقلالية القرار الوطني أولوية أولوياتهم في المرحلة المقبلة باعتبارها “أساس إقامة الديمقراطية السليمة وتغيير منوال التنمية الإقتصادي خدمة لعموم التونسيين”.
ويأتي هذا البيان على إثر مصادقة البرلمان الأوروبي امس الخميس على قرار حول الوضع الداخلي لتونس والذي عبر فيه عن “انشغاله” بما وصفه بــ”المنحى الاستبدادي لرئيس الجمهورية وتوظيفه للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في تونس للانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي التاريخي في البلاد” داعيا إلى وضع حد لما قال إنها ممارسات “قمع” تستهدف المجتمع المدني .
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 38 2
أفادت وزارة النقل بأنه في إطار الاستعداد لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عطلة الربيع لسنة 2023، تم وضع برنامج إستثنائي خلال أيام 17 و18 و19 مارس 2023 و01 و02 و03 أفريل 2023، بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف، يقوم على تحسين عرض النقل وملاءمته مع الطلب بما يضمن تأمين التنقّل في أحسن الظروف الممكنة من حيث الرفاهة والسلامة. ويتمثّل هذا البرنامج فيما يلي: الترخيص لكل الشركات الجهوية للنقل […]