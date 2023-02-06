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الأخبار

المعهد الوطني للرصد الجوي: لم نسجل أي حدث زلزالي في تونس

today06/02/2023

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أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الاثنين 6 فيفري 2023، بأنّه خلافا لما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الإجتماعي، لم تسجل محطات رصد الزلازل أي حدث زلزالي بالبلاد التونسية.

كما نفى المعهد في بلاغ توضيحي وجود موجات للمد البحري تسونامي على كامل السواحل التونسية نتيجة لسلسلة الزلازل التي هزت وسط تركيا وشمال وغرب سوريا.

 

الكاتب: waed selmi

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