المعهد الوطني للرصد الجوي: لم نسجل أي حدث زلزالي في تونس

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تعد الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الأربعاء 08 فيفري 2023، حماسية للغاية. كما أنّ مواجهات الجولة 14 ستدور حسب البرنامج التالي: الساعة 14.00: المجموعة الأولى النجم الساحلي - النادي البنزرتي الترجي التونسي- أمل حمام سوسة الملعب التونسي - إتحاد بتطاوين النادي الصفاقسي - هلال الشابة المجموعة الثانية مستقبل رجيش -الاتحاد المنستيري الأولمبي الباجي - النادي الإفريقي أولمبيك سيدي بوزيد - نجم المتلوي إتحاد بنقردان […]