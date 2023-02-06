المعهد الوطني للرصد الجوي: لم نسجل أي حدث زلزالي في تونس

Express Radio Le programme encours
كما نفى المعهد في بلاغ توضيحي وجود موجات للمد البحري تسونامي على كامل السواحل التونسية نتيجة لسلسلة الزلازل التي هزت وسط تركيا وشمال وغرب سوريا.
الكاتب: waed selmi
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
تعد الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الأربعاء 08 فيفري 2023، حماسية للغاية. كما أنّ مواجهات الجولة 14 ستدور حسب البرنامج التالي: الساعة 14.00: المجموعة الأولى النجم الساحلي - النادي البنزرتي الترجي التونسي- أمل حمام سوسة الملعب التونسي - إتحاد بتطاوين النادي الصفاقسي - هلال الشابة المجموعة الثانية مستقبل رجيش -الاتحاد المنستيري الأولمبي الباجي - النادي الإفريقي أولمبيك سيدي بوزيد - نجم المتلوي إتحاد بنقردان […]
تعليقات (0)