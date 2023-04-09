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إقتصاد

المغرب: احتجاجات ضد غلاء المعيشة

today09/04/2023 129

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خرج العشرات في المغرب أمس السبت 07 أفريل 2023 للتظاهر احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدعوة من ائتلاف أحزاب يسارية. وعبر أكثر من 60 شخصا في ساحة السراغنة بالدار البيضاء عن “سخطهم” حيال ارتفاع تكاليف المعيشة.

 

 

وتجمعت أيضا مجموعات من المتظاهرين في الرباط وطنجة ومراكش. وتأتي هذه المظاهرات في وقت يضرب التضخم البلاد، الأمر الذي عرض الحكومة لانتقادات النقابات والمعارضة البرلمانية ووسائل الإعلام المحلية.

 

 

وصرح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر العمري لوكالة الأنباء الفرنسية: “ندين سياسة الحكومة التي وعدت بأن تكون حكومة (الدولة الاجتماعية)، لكن اتضح أنها حكومة الفوارق الاجتماعية”.

 

وتجمع أيضا عدد من المتظاهرين في الرباط وطنجة ومراكش.

 

وهتف نحو 60 متظاهرا تجمعوا أمام البرلمان في العاصمة: “هذا عيب هذا عار الزيادة في الأسعار. بلادنا فلاحية والخضار غالية علينا”.

 

وتأتي هذه المظاهرات في وقت يضرب التضخم البلاد، الأمر الذي عرض الحكومة لانتقادات النقابات والمعارضة البرلمانية ووسائل الإعلام المحلية.

 

وبلغ معدل التضخم 9,4% في الربع الأول من 2023، مقابل 4% في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

 

وازداد التضخم مع الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية (+18,2%) في شهر رمضان، الذي عادة ما يرتفع فيه مستوى الاستهلاك.

 

فرانس 24/ أ ف ب

الكاتب: Rim Hasnaoui

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