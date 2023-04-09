المغرب: احتجاجات ضد غلاء المعيشة

Express Radio Le programme encours
وتجمعت أيضا مجموعات من المتظاهرين في الرباط وطنجة ومراكش. وتأتي هذه المظاهرات في وقت يضرب التضخم البلاد، الأمر الذي عرض الحكومة لانتقادات النقابات والمعارضة البرلمانية ووسائل الإعلام المحلية.
وصرح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر العمري لوكالة الأنباء الفرنسية: “ندين سياسة الحكومة التي وعدت بأن تكون حكومة (الدولة الاجتماعية)، لكن اتضح أنها حكومة الفوارق الاجتماعية”.
وتجمع أيضا عدد من المتظاهرين في الرباط وطنجة ومراكش.
وهتف نحو 60 متظاهرا تجمعوا أمام البرلمان في العاصمة: “هذا عيب هذا عار الزيادة في الأسعار. بلادنا فلاحية والخضار غالية علينا”.
وتأتي هذه المظاهرات في وقت يضرب التضخم البلاد، الأمر الذي عرض الحكومة لانتقادات النقابات والمعارضة البرلمانية ووسائل الإعلام المحلية.
وبلغ معدل التضخم 9,4% في الربع الأول من 2023، مقابل 4% في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وازداد التضخم مع الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية (+18,2%) في شهر رمضان، الذي عادة ما يرتفع فيه مستوى الاستهلاك.
فرانس 24/ أ ف ب
الكاتب: Rim Hasnaoui
اعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، في تدوينة على صفحتها على فايسبوك اليوم الاحد، ان الهيئة الإدارية قررت الإضراب عن العمل يوم الخميس 27 أفريل 2023. وتم اتخاذ القرار اثر اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة، امس السبت، تحت إشراف محمد الشابي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل والمسؤول عن الوظيفة العمومية. وتم خلال هذا الاجتماع تدارس المسائل الحارقة والمتعلقة بالمسار التفاوضي مع سلطة الإشراف. واكدت الجامعة […]