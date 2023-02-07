المكي: إدارة رئيس الجمهورية للملف الإقتصادي والإجتماعي غير موفقة

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كما طالبت الحركة خلال ندوة صحفية بإصدار أوامر ترتيبية لتفيعل قانون الإقتصاد التضامني الإجتماعي، ورقمنة مسالك التوزيع للحد من الإحتكار.
وفي هذا الصدد أكّد القيادي بالحركة هيكل المكي، أنّ الاقتصاد الريعي والمكبل بالديمقراطية، لا يمكنه خلق ثروة، معتبرا أن رئيس الدولة ركز في مسار 25 جويلية، على الجانب السياسي الدستوري القانوني، وتغاضى عن الجانب الإقتصادي والإجتماعي.
وفي قراءة لقانون المالية لسنة 2023، وصف هيكل المكي، القانون بـ “غير الواقعي”، وبالسياسي بالإمتياز، قائلا” غاب عن هذا القانون التوجهات الإجتماعية للدولة، واستبدال هذه المنظومة الإقتصادية، وكان كسابقيه غير واقع”.
وأكد المكي أنّ الكتلة النيابية لحركة الشعب، في المجلس النيابي القادم، ستقدم عدة مبادرات تشريعية فيما يخص محاربة الإقتصاد الموازي، وإستقلالية البنك المركزي بخصوص تمويل البنوك للميزانية، إضافة لمبادرة تخص المعطلين عن العمل وعمال الحضائر.
ريم الحسناوي
الكاتب: waed selmi
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
اعتبر منجي الرحوي القيادي في حزب الوطد الموحد وعضو مبادرة لينتصر الشعب اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، أنه وبعد مرور 10 سنوات عن إغتيال الشهيد شكري بلعيد "لازالت الحقيقة لم تكشف، بعد التستر على العديد من مساراتها". وقال الرحوي لدى استضافته في برنامج اكسبراسو إنّ الإغتيال كان المراد منه إغتيال مشروع وحلم أجيال، مؤكدا أنّ "رفاق شكري بلعيد ظلوا متمسكين بالمشروع". وبيّن أنّ القضية تعطلت في الأشهر الأخيرة بسبب عزل […]
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