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إقتصاد

المكي: إدارة رئيس الجمهورية للملف الإقتصادي والإجتماعي غير موفقة

today07/02/2023

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وصفت حركة الشعب اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2023 إدراة رئيس الدولة قيس سعيد، للملف الإقتصادي والإجتماعي، بغير “الموفقة”، مطالبة بتغيير الأوراق المالية للحد من تداولها في السوق الموازية وتفعيل الإتفاقيات المبرمة، والتعاون بين الجانبين الليبي والجزائري.

كما طالبت الحركة خلال ندوة صحفية بإصدار أوامر ترتيبية لتفيعل قانون الإقتصاد التضامني الإجتماعي، ورقمنة مسالك التوزيع للحد من الإحتكار.

وفي هذا الصدد أكّد القيادي بالحركة هيكل المكي، أنّ الاقتصاد الريعي والمكبل بالديمقراطية، لا يمكنه خلق ثروة، معتبرا أن رئيس الدولة ركز في مسار 25 جويلية، على الجانب السياسي الدستوري القانوني، وتغاضى عن الجانب الإقتصادي والإجتماعي.

وفي قراءة لقانون المالية لسنة 2023، وصف هيكل المكي، القانون بـ “غير الواقعي”، وبالسياسي بالإمتياز، قائلا” غاب عن هذا القانون التوجهات الإجتماعية للدولة، واستبدال هذه المنظومة الإقتصادية، وكان كسابقيه غير واقع”.

وأكد المكي أنّ الكتلة النيابية لحركة الشعب، في المجلس النيابي القادم، ستقدم عدة مبادرات تشريعية فيما يخص محاربة الإقتصاد الموازي، وإستقلالية البنك المركزي بخصوص تمويل البنوك للميزانية، إضافة لمبادرة تخص المعطلين عن العمل وعمال الحضائر.

 

ريم الحسناوي

 

الكاتب: waed selmi

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