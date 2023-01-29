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الأخبار

المليكي: “أصبحنا على مشارف مأزق كبير في تونس”

todayيناير 29, 2023

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أكد الناشط السياسي حاتم المليكي اليوم الأحد 29 جانفي 2023، أنه من الواضح أن رئيس الجمهورية طلب دعم المواطنين لمساره الشخصي في 3 مناسبات ومحطات رئيسية، ولكن المواطنين رفضوا الاستجابة بعد نتائج الاستشارة والاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية.

وأضاف المليكي أن “رئيس الجمهورية لم يحض بدعم شعبي وبالعكس هناك عزوف ومقاطعة كبيرة لبرنامج الرئيس وعليه أن يستخلص الدروس”.

وقال المليكي إن الرئيس قيس سعيد كسابقيه ممن حكموا تونس لم يفهم بأن 90 بالمائة من التونسيين يطالبون بتحسين أوضاعهم، وأضاف أن “الرئيس سعيّد والغنوشي يقدمان نفس الخطاب، وضاعت بين هذا وذاك مطالب التونسيين”.

وأوضح “أننا أصبحنا على مشارف مأزق كبير في تونس، نظرا لأن الدستور لا يحظى بمستوى قبول واسع ومجلس النواب المنتخب لا يتمتع بالمشروعية الكبيرة والمشاركة اللازمة”.

وقال إن “النقاش حول المأزق الخطير الذي نحن فيه اليوم، وليس حول نسبة الاقتراع لأن العزوف واضح”.

وبيّن أنه “إذا لم ترحّل تونس الصراع السياسي إلى انتخابات 2024، وغرقنا في مشكل الشرعيات فإن تصنيفنا العالمي سيبقى ضمن الأنظمة غير المستقرة ومع نسبة المديونية والعجز على الاصلاحات فإن بلادنا ستدخل آليا ضمن مجموعة الدول التي تعيش الحرب مثل أوكرانيا وسيريلانكا ولبنان خلال تصنيف الوكالات الائتمانية”.

وأضاف “في تقديري إذا بقينا في هذا الصراع والمسألة السياسية العقيمة سيكون من الصعب على تونس العودة إلى وضع مالي طبيعي والخروج من المأزق الذي تعانيه”.

 

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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