المنستير: سجن مرشحين إثنين للإنتخابات التشريعية

Express Radio Le programme encours
كما تم حرمانهما من الترشح مدى الحياة للإنتخابات، وذلك من أجل تقديم هدايا قصد التأثير على الناخبين، وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لمراسلة إكسبراس أف أم اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023.
وأكّد بن جحا أن نفس الدائرة قررت تأخير النظر في 12 قضية أخرى، بطلب من محامي المخالفين إلى يوم 31 جانفي القادم. وقال إنه تم إصدار 16 حكما آخر في حق مترشحين، تتعلق أغلبها بخطايا مالية قدرها 10 آلاف دينار من أجل خرق الصمت الانتخابي.
وكانت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير،قد أحالت 28 مخالفة إنتخابية على القضاء.
رحمة خنتوش
الكاتب: waed selmi
اعتبر الناشط السياسي والوزير الأسبق الأزهر العكرمي اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023، أنّ كل الأجسام الوسيطة مستهدفة في تونس منها إتحاد الشغل ونقابة الصحفيين وهيئة المحامين وغيرها. وقال الأزهر العكرمي خلال إستضافته في برنامج لكسبراس أنّ ما يوصف بالبناء القاعدي هو في الحقيقة "بناء فوضوي" ناتج عن تفكير طلابي منذ سنة 1979 يتمثل في هدم كل شيء في المجتمع وإعادة بنائه. وأضاف "هو مشروع تواصل العمل عليه إلى أن وجدوا قيس […]
todayيناير 25, 2023 1
تعليقات (0)