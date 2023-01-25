المنستير: سجن مرشحين إثنين للإنتخابات التشريعية

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أمس الثلاثاء 24 جانفي، بسجن مرشحين اثنين للإنتخابات التشريعية، أحدهما عن الدائرة الانتخابية المكنين والثاني عن دائرة جمال، مدة سنة مع خطية مالية بقيمة ألفي دينار.

كما تم حرمانهما من الترشح مدى الحياة للإنتخابات، وذلك من أجل تقديم هدايا قصد التأثير على الناخبين، وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لمراسلة إكسبراس أف أم اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023.

وأكّد بن جحا أن نفس الدائرة قررت تأخير النظر في 12 قضية أخرى، بطلب من محامي المخالفين إلى يوم 31 جانفي القادم. وقال إنه تم إصدار 16 حكما آخر في حق مترشحين، تتعلق أغلبها بخطايا مالية قدرها 10 آلاف دينار من أجل خرق الصمت الانتخابي.

وكانت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير،قد أحالت 28 مخالفة إنتخابية على القضاء.

رحمة خنتوش