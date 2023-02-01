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المنستير: سجن مرشح للإنتخابات التشريعية وحرمانه من الترشح مدى الحياة

todayفبراير 1, 2023

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قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، بسجن مرشح للدور الأول من الإنتخابات التشريعية في ولاية المنستير، مدة عام واحد وتسليط غرامة مالية ضده قيمتها 2000 دينار، وحرمانه من الترشح للإنتخابات مدى الحياة، وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.

وقضت نفس الدائرة بعدم سماع الدعوى في قضيتين رفعتها الهيئة الفرعية للإنتخابات بالمنستير ضد مرشحين آخرين، بينما أصدرت حكما يقضي بتسليط خطية مالية ضد 9 مرشحين، قيمة الخطية الواحدة 5 آلاف دينار، من أجل خرق الصمت الإنتخابي.

وأحالت الهيئة الفرعية للإنتخابات بالمنستير، 28 مخالفة إنتخابية على القضاء، تم النظر وإصدار أحكام في 16 منها، فيما تم تأجيل 12 قضية.

وللتذكير  أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 25 جانفي الماضي، حكما يقضي بسجن مرشحين إثنين للدور الأول من الإنتخابات التشريعية مدة عام، مع خطية مالية بقيمة 2000 دينار، وحرمانهما من الترشح مدى الحياة، من أجل تقديم هدايا قصد التأثير على الناخبين.

كما أصدرت أحكاما تقضي بتسليط خطايا مالية ضد بقية المرشحين قيمة الخطية الواحدة 10 آلاف دينار، من أجل خرق الصمت الانتخابي.

 

رحمة خنتوش

الكاتب: waed selmi

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