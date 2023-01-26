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المنصري: كافة المواطنين معنيون بالتصويت في الدور الثاني من الإنتخابات

todayيناير 26, 2023

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قال النّاطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري اليوم الخميس 26 جانفي 2023، “إنّ كافّة المواطنين معنيون بالتصويت والإنتخاب في الدورة الثانية من الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 29 جانفي الجاري، باستثناء المنتمين إلى الدوائر المعفاة والتي فاز مرشّحوها منذ الدور الأول”.

يُذكر أن الحملة الإنتخابية للدور الثاني من الإنتخابات التشريعية، كانت انطلقت يوم 16 جانفي لتتواصل إلى غاية الجمعة 27 جانفي، على ان يكون يوم السبت 28 جانفي، يوم الصمت الانتخابي والأحد 29 جانفي هو يوم الاقتراع.

وكان المنصري قد أكّد في وقت سابق، أن النتائج الأولية المتعلقة بفرز نتائج الإنتخابات التشريعية، كشفت أنّ 23 دائرة ليست معنية بالدور الثاني الذي سيشمل 131 دائرة من جملة 161 دائرة، مضيفا أن 19 مترشحا فازوا منذ الدورة الأولى وخاضوا الإنتخابات في دوائر ترشح فيها متنافسان إثنان أو مترشح واحد، في حين شهدت أربع دوائر فوز مترشح بأغلبية الأصوات، رغم ترشح أكثر من اثنين.

كما صرّح أنّ 10 دوائر إنتخابية ترشح فيها شخص واحد للإنتخابات التشريعية (3 بالخارج و7 بالداخل)، وهو ما يؤدي آليا إلى الإعلان عن فوزهم في الدور الأول من هذه الانتخابات.

يُذكر أنّ عدد المترشّحين للانتخابات التشريعية بلغ 1055 مترشّحا، وأنّ العدد الجملي للمسجّلين في الداخل والخارج بلغ 9 ملايين و136 ألفا و502 مسجلا.

 

*وات

الكاتب: waed selmi

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