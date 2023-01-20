النادي الإفريقي يحتجّ على تعيينات الحكام

أصدر النادي الإفريقي بلاغا احتج فيه على تعيين الحكم وليد الجريدي في مباراة الجولة الثانية إياب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والتي سيواجه فيها الاتحاد المنستيري.

وجاء في بلاغ الفريق “تبعا لتجاهل لجنة التحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم مراسلات رسمية من جمعية النادي الإفريقي ولثلاث مواسم متتالية وهيئات متعاقبة تعبر فيها عن رفضها لتعيين الحكم وليد الجريدي لمقابلات يكون فيها النادي طرفا.. تكون الهيئة المديرة مجبرة على ايصال صوتها عبر الصفحة الرسمية ولإنارة جماهيرها والرأي العام كافة خصوصا بعد ما تعرض له الفريق من قرارات ظالمة أثرت على نتائج بعض المباريات الأخيرة. وحيث أثبت الواقع أن هذا التعيين ينتهي دائما بإحتجاج ناتج عن الاخطاء المؤثرة التي يرتكبها الحكم المذكور وكانت سببا مباشرا في عقوبات ظالمة للاعبين ومسؤولين. وعليه تدعو جمعية النادي الإفريقي لجنة التعيينات وكافة الأطراف المتداخلة إلى الحياد واليقظة في بقية مقابلات البطولة الوطنية وتسجل إحتجاجا رسميا على تعيين الحكم وليد الجريدي”.