النادي الإفريقي يحتجّ على تعيينات الحكام

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وجاء في بلاغ الفريق “تبعا لتجاهل لجنة التحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم مراسلات رسمية من جمعية النادي الإفريقي ولثلاث مواسم متتالية وهيئات متعاقبة تعبر فيها عن رفضها لتعيين الحكم وليد الجريدي لمقابلات يكون فيها النادي طرفا.. تكون الهيئة المديرة مجبرة على ايصال صوتها عبر الصفحة الرسمية ولإنارة جماهيرها والرأي العام كافة خصوصا بعد ما تعرض له الفريق من قرارات ظالمة أثرت على نتائج بعض المباريات الأخيرة. وحيث أثبت الواقع أن هذا التعيين ينتهي دائما بإحتجاج ناتج عن الاخطاء المؤثرة التي يرتكبها الحكم المذكور وكانت سببا مباشرا في عقوبات ظالمة للاعبين ومسؤولين. وعليه تدعو جمعية النادي الإفريقي لجنة التعيينات وكافة الأطراف المتداخلة إلى الحياد واليقظة في بقية مقابلات البطولة الوطنية وتسجل إحتجاجا رسميا على تعيين الحكم وليد الجريدي”.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفاد قيس السعيدي المكلف بالإعلام والمتحدّث الرسمي باسم الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 بأنه تقرر تنفيذ إضراب وطني في قطاع التكوين المهني والتشغيل يوم غرة فيفري 2023، بعد تنفيذ يوم غضب وطني يوم أمس. وأضاف قيس السعيدي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي أن مطالب الأعوان تتمثل في تفعيل النقاط الواردة بمحضر جلسة 12 أكتوبر 2022 بين الهياكل النقابية ووزارة التكوين المهني والتشغيل خاصة في […]
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