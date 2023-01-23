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النصراوي: صابة زيت الزيتون مهددة .. وإرتفاع متوقع في الأسعار

todayيناير 23, 2023

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أفاد كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي الزياتين بإتحاد الفلاحة محمد النصراوي بأن تقديرات الإنتاج في أول الموسم الفلاحي كانت في حدود 180 ألف طن زيت زيتون.

وأوضح محمد النصراوي في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنه في ظل تواصل الجفاف وإرتفاع درجات الحرارة من الصعب الوصول إلى هذه التقديرات، مبينا أنّ صابة هذا الموسم تقارب ثلث صابة سنة 2019 والتي كانت في حدود 450 ألف طن.

وأضاف أنّ الصابة القادمة مهددة والبوادر تشير إلى ضعفها، مشيرا إلى تأثير التغيرات المناخية بشكل كبير على جودة زيت الزيتون وخاصة من حيث المذاق.

وقال النصراوي إنه يتم عادة تصدير ما بين 70 إلى 80 بالمائة من صابة زيت الزيتون، كما أنّ الطلب هذا الموسم لا يزال موجودا.

وفيما يتعلق بأسعار زيت الزيتون أفاد بأنها مرتبطة بالتسعيرة العالمية وليس هناك تسعيرة خاصة بالسوق التونسية، مبينا أنّ تراجع العرض في العالم إلى نسبة تقدر بحوالي 20 بالمائة، يساهم في إرتفاع الأسعار.

وبيّن كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي الزياتين أنّ أسعار اللتر الواحد من زيت الزيتون تتراوح بين 12 إلى 17 دينارا، في حين الأكثر تداولا هي 15 و16 دينارا.

 

الكاتب: waed selmi

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