النصراوي: صابة زيت الزيتون مهددة .. وإرتفاع متوقع في الأسعار

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وأوضح محمد النصراوي في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنه في ظل تواصل الجفاف وإرتفاع درجات الحرارة من الصعب الوصول إلى هذه التقديرات، مبينا أنّ صابة هذا الموسم تقارب ثلث صابة سنة 2019 والتي كانت في حدود 450 ألف طن.
وأضاف أنّ الصابة القادمة مهددة والبوادر تشير إلى ضعفها، مشيرا إلى تأثير التغيرات المناخية بشكل كبير على جودة زيت الزيتون وخاصة من حيث المذاق.
وقال النصراوي إنه يتم عادة تصدير ما بين 70 إلى 80 بالمائة من صابة زيت الزيتون، كما أنّ الطلب هذا الموسم لا يزال موجودا.
وفيما يتعلق بأسعار زيت الزيتون أفاد بأنها مرتبطة بالتسعيرة العالمية وليس هناك تسعيرة خاصة بالسوق التونسية، مبينا أنّ تراجع العرض في العالم إلى نسبة تقدر بحوالي 20 بالمائة، يساهم في إرتفاع الأسعار.
وبيّن كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي الزياتين أنّ أسعار اللتر الواحد من زيت الزيتون تتراوح بين 12 إلى 17 دينارا، في حين الأكثر تداولا هي 15 و16 دينارا.
الكاتب: waed selmi
تم اليوم الإثنين 23 جانفي 2023 الإعلان عن إطلاق برنامج تعاون بين جامعة قرطاج وجامعة يابانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وأفاد وزير التعليم العالي المنصف بوكثير بأنّ هذا المشروع والذي ينفذ بخبرات تونسية ويابانية، موجه أساسا للنساء والشباب لتكوينهم في مجال بعث المشاريع الناشئة. وأكّد الوزير أنّ هذا البرنامج يعد أنموذجا، مشيرا إلى أنّ هدف وزارة التعليم العالي والحكومة تشجيع الشباب على بعث المشاريع الخاصة به، مشيرا إلى […]
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