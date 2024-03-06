النقض والإحالة في قضية الصحفي خليفة القاسمي

قررت محكمة التعقيب بتونس، اليوم الأربعاء 06 مارس 2024، نقض الحكم الاستئنافي الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي، وإحالة ملف القضية على أنظار محكمة الاستئناف للنظر فيها بهيئة أخرى ، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع أيوب الغدامسي.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قضت في نوفمبر 2022 بسجن الصحفي بإذاعة “موزاييك أف أم” الخاصة خليفة القاسمي، سنة واحدة، بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، على خلفية نشره خبرا استقاه من مصدر أمني، تعلق بتفكيك خلية إرهابية بالقيروان، وقد رفض القاسمي آنذاك الكشف عن مصدر المعلومات الواردة عليه.

وعلى إثر استئناف الحكم، قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، بتشديد الحكم الصادر بحق خليفة القاسمي والحكم بسجنه 5 سنوات “لنشره معلومات أمنية”، وقضت بسجن المصدر الأمني (عون شرطة) الذي أدين بتقديم المعلومات للقاسمي، بـ 10 سنوات، بعد أن كان قد حكم عليه بالسجن 3 سنوات في الطور الابتدائي.

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