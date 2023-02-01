الوريمي: تصنيف موديز الجديد للبنوك التونسية له إنعكاسات سلبية

قال الخبير البنكي والمالي سفيان الوريمي اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 إنّ تخفيض تصنيف 4 بنوك تونسية من قبل وكالة موديز يعود إلى الوضعية العامة في البلاد إقتصاديا وماليا خاصة بعد تخفيض الترقيم الإئتماني لتونس مؤخرا.

كما أوضح الوريمي خلال إستضافته في برنامج لكسبراس أنّ السبب الثاني يتعلق بالقروض المباشرة التي رصدتها هذه البنوك للدولة التونسية والتي تمثل 57 بالمائة من أصولها الذاتية.

وأضاف أنّ الترقيم السيادي لتونس ووضعية أغلب المؤسسات العمومية إضافة إلى الأرقام الصادرة عن البنوك المدرجة في البورصة تفسر تخوفات وكالات التصنيف، متوقعا أن تقوم بقية وكالات التصنيف بمراجعات أخرى.

وأشار ضيف البرنامج أنّ التصنيف الجديد للبنوك من قبل موديز سيكون له إنعكاس في علاقتها بالبنوك الخارجية.

وأفاد بأنّه لا يقع تصنيف ديون البنوك المباشرة أو غير المباشرة لدى الدولة، كما تحدث عن تراجع الأصول الذاتية للبنوك بشكل كبير.

وبيّن أنّ الناتج المصرفي الصافي للبنوك 12 المدرجة إرتفع بـ 672 مليون دينار ليصل إلى 6224 مليون دينار سنة 2022، وهذا الإرتفاع متأتي من زيادة الفوائد للبنوك بمعدل 14 بالمائة إضافة إلى إرتفاع نسبة الفائدة المديرية من البنك المركزي.

من جهة أخرى أفاد الخبير البنكي أنّ معدل الفائدة الفعلية لقروض الإستهلاك خلال السداسي الأخير من سنة 2022 قدر بـ 11.6 بالمائة وهي نسبة “مرتفعة”، كانت نسبة الفائدة في حدود 9.81 بالمائة بالنسبة لقروض السكن.

وللتذكير أعلنت وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية موديز، أمس الثلاثاء 31 جانفي 2023، عن التخفيض في تصنيف ودائع أربعة بنوك تونسية من caa1 إلى caa2 على المدى البعيد وهي بنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك، في حين ثبتت موديز، ترقيم الودائع البنكية طويلة الأجل للبنك العربي لتونس عند caa1.