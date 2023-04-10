انطلاق اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين

تنطلق اليوم الإثنين 10 أفريل 2023 رسميا اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية لنحو 189 بلدا وتتواصل إلى 16 من نفس الشهر، في ظل تأكيد مشاركة وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، ووزير الاقتصاد سمير سيعد.

ويحاول الوفد التونسي المشارك في الاجتماعات، رغم ان البرنامج الرسمي للاجتماع لا يسجل اي مداخلة للوفد التونسي، قدر الامكان اقتلاع الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي المعلق منذ موافقة خبراء الصندوق عليه أواخر العام الماضي او حلحلته بما يعطي البلاد اشارة ايجابية على تحريكه مجددا خاصة في ظل حاجة تونس الى تمويلات لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023.

وبالنظر إلى الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين تونس وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، من المحتمل أن تركز المناقشات على سبل تنفيذ هذه الاتفاقية والتقدم الذي أحرزته تونس لحل مشاكلها الاقتصادية.

وسيقدم رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس يوم 13 أفريل 2023 معلومات محدثة عن جهود مجموعة البنك الدولي لتوسيع نطاق مساندتها وتسريع جهودها لمساعدة البلدان على التصدي للأزمات المتداخلة الناجمة عن جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا وانعدام الأمن الغذائي وتفاقم آثار تغير المناخ وسيطلع المشاركين على وجهات نظره بشأن ما يجب على المجتمع الدولي القيام به للتصدي للتحديات الإنمائية العالمية في الأوقات الحالية وعلى المدى الطويل.

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