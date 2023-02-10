انقطاع في عدد من الطرقات جرّاء تساقط الثلوج

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وأوضحت وزارة الداخلية أن الانقطاعات تشمل الطريق الجهوية رقم 173 الرابطة بين الطويرف وساقية سيدي يوسف على مستوى منطقة العريفة الطويرف، إضافة إلى إنقطاع نسبي في حركة المرور على الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين طبرقة وجندوبة على مستوى منطقة ببوش عين دراهم.
كما يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193.
الكاتب: Asma Mouaddeb
قال علي الفوراتي عضو الجامعة الوطنية لموزعي المواد الغذائية بالجملة اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 إن 40 إلى 50 بالمائة من المواد الغذائية التي يتم توزيعها بالجملة هي مواد مسعّرة ومدعمة. وأضاف علي الفوراتي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن بعض المواد موجودة في الموانئ ولم تدخل إلى تونس نظرا لعدم توفر السيولة الكافية والعملة الأجنبية، التي اعتبر أنها "تمثل عائقا كبيرا". وأشار إلى أنه "لا يمكن خلق الثروة إلا […]
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