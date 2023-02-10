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الأخبار

انقطاع في عدد من الطرقات جرّاء تساقط الثلوج

today10/02/2023

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أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 بأنه تم تسجيل انقطاعات على مستوى حركة المرور في عدد من الطرقات جراء تساقط كمية من الثلوج.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الانقطاعات تشمل الطريق الجهوية رقم 173 الرابطة بين الطويرف وساقية سيدي يوسف على مستوى منطقة العريفة الطويرف، إضافة إلى إنقطاع نسبي في  حركة المرور على الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين طبرقة وجندوبة على مستوى منطقة ببوش عين دراهم.

ودعت وزارة الداخلية كافة مُستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل، وأضافت أنه يمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المرُوري والإدارة العامّة للحرس الوطني على الأرقام التالية:
 71.960.448
71.963.512

كما يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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