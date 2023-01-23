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العياشي الهمامي: إيداع 37 شكاية جزائية ضد وزيرة العدل

todayيناير 23, 2023

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 أكد العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، اليوم الإثنين 23 جانفي 2023، أنه تم إيداع 37 شكاية جزائية فردية باسم القضاة المعفيين ضد وزيرة العدل وذلك من أجل عدم تنفيذ الأحكام التي صدرت لفائدتهم من المحكمة الإدارية.

وقال الهمامي خلال نقطة إعلامية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، “إنّ الوزيرة ارتكبت جريمة طبقا للفصل 315 من المجلة الجزائية والذي يجبرها على تنفيذ الأحكام القضائية.

واتهم العياشي وزيرة العدل ليلى جفال “بالفساد”، مطالبا النيابة العمومية بالإسراع في سماع المشتكى بها أي وزيرة العدل وإلى الشاكين.

كما دعا منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، القضاء إلى أن يكون مستقلا محايدا، مستنكرا ما اسماه “تشويه سمعة القضاة وحرمانهم من أرزاقهم”.

 

ريم الحسناوي

الكاتب: waed selmi

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