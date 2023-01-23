العياشي الهمامي: إيداع 37 شكاية جزائية ضد وزيرة العدل

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أفاد كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي الزياتين بإتحاد الفلاحة محمد النصراوي بأن تقديرات الإنتاج في أول الموسم الفلاحي كانت في حدود 180 ألف طن زيت زيتون. وأوضح محمد النصراوي في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنه في ظل تواصل الجفاف وإرتفاع درجات الحرارة من الصعب الوصول إلى هذه التقديرات، مبينا أنّ صابة هذا الموسم تقارب ثلث صابة سنة 2019 والتي كانت في حدود 450 ألف طن. وأضاف أنّ الصابة القادمة مهددة […]