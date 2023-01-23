العياشي الهمامي: إيداع 37 شكاية جزائية ضد وزيرة العدل

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وقال الهمامي خلال نقطة إعلامية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، “إنّ الوزيرة ارتكبت جريمة طبقا للفصل 315 من المجلة الجزائية والذي يجبرها على تنفيذ الأحكام القضائية.
واتهم العياشي وزيرة العدل ليلى جفال “بالفساد”، مطالبا النيابة العمومية بالإسراع في سماع المشتكى بها أي وزيرة العدل وإلى الشاكين.
كما دعا منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، القضاء إلى أن يكون مستقلا محايدا، مستنكرا ما اسماه “تشويه سمعة القضاة وحرمانهم من أرزاقهم”.
ريم الحسناوي
الكاتب: waed selmi
أفاد كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي الزياتين بإتحاد الفلاحة محمد النصراوي بأن تقديرات الإنتاج في أول الموسم الفلاحي كانت في حدود 180 ألف طن زيت زيتون. وأوضح محمد النصراوي في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنه في ظل تواصل الجفاف وإرتفاع درجات الحرارة من الصعب الوصول إلى هذه التقديرات، مبينا أنّ صابة هذا الموسم تقارب ثلث صابة سنة 2019 والتي كانت في حدود 450 ألف طن. وأضاف أنّ الصابة القادمة مهددة […]
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