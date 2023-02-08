باجة: الأمطار الحاليّة ستساهم في تحسين حالة الزراعات وإنقاذ 25% من المساحات المهدّدة

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وأضاف نفس المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن آخر تشخيص أظهر أن حالة 60 بالمائة من الزراعات الكبرى حسنة، و15 بالمائة منها قابلة للتحسن، و25 بالمائة منها حالتها صعبة جدا، بما يحيل على أهمية الأمطار الأخيرة ودورها في تحسين حالة الزراعات خاصة في جنوب الولاية بمناطق مجاز الباب وتستور وقبلاط.
وتجدر الإشارة إلى أن تساقطات هامة قد سجلت بولاية باجة منذ يوم الأحد المنقضي، وسجلت أمس الثلاثاء تساقطات بلغت 9 مليمترات بتيبار، ومليمتر واحد بباجة المحطّة، و2 مليمترا بكل من مجاز الباب وتستور وسد سيدى سالم وقبلاط ، و4 مليمترات بتبرسق، و3 مليمترات بكل من سد كساب وعمدون.
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الكاتب: Asma Mouaddeb
أكد المنصف حندورة أحد الإطارات الفنية بمشروع غاز الجنوب بتطاوين الذي توقفت أشغال انجازه منذ أكثر من ثلاثة أشهر بأن استئناف العمل سيكون خلال النصف الثاني من شهر مارس القادم. وأفاد المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن جلسة العمل المنعقدة اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023 بمقر الولاية بحضور مسؤول بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية صاحبة المشروع، أسفرت عن قرارات أساسية منها عودة كل العاملين في هذا الحقل والبالغ […]
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