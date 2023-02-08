باجة: الأمطار الحاليّة ستساهم في تحسين حالة الزراعات وإنقاذ 25% من المساحات المهدّدة

أفاد المندوب الجهوى للفلاحة بالنيابة بباجة، فتحي الماكني، اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، بأن الأمطار المسجلة بكل مناطق ولاية باجة خلال الأسبوع الجاري ستساهم في تحسين حالة الزراعات وخاصة منها الكبرى، وفي إنقاذ 25 بالمائة من مساحة الزراعات الكبرى المهددة والتي تضرّرت كثيرا نتيجة النقص الكبير للأمطار خلال الأسابيع المنقضية، لكن تأثير هذه الأمطار على السدود ما زال ضعيفا، وفق قوله.

وأضاف نفس المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن آخر تشخيص أظهر أن حالة 60 بالمائة من الزراعات الكبرى حسنة، و15 بالمائة منها قابلة للتحسن، و25 بالمائة منها حالتها صعبة جدا، بما يحيل على أهمية الأمطار الأخيرة ودورها في تحسين حالة الزراعات خاصة في جنوب الولاية بمناطق مجاز الباب وتستور وقبلاط.

وتجدر الإشارة إلى أن تساقطات هامة قد سجلت بولاية باجة منذ يوم الأحد المنقضي، وسجلت أمس الثلاثاء تساقطات بلغت 9 مليمترات بتيبار، ومليمتر واحد بباجة المحطّة، و2 مليمترا بكل من مجاز الباب وتستور وسد سيدى سالم وقبلاط ، و4 مليمترات بتبرسق، و3 مليمترات بكل من سد كساب وعمدون.

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