برك الله: “تونس لن تقبل بشروط التداين المجحفة وبالتصنيف الائتماني القاسي”

قال النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس معز برك الله اليوم الإثنين 12 جوان 2023، “إنّ زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس السبت 10 جوان إلى صفاقس هي زيارة متعددة، لطمأنة الأفارقة وضرورة تسوية وضعياتهم القانونية، إلى جانب إبراز أنّ ولاية صفاقس في قلب اهتمامات رئاسة الجمهورية، بعدما روج لعدم الاهتمام في ظل غياب رئيسة الحكومة عن معرض صفاقس الدولي”.

وأضاف برك الله في تصريح لبرنامج اكسبراسو قائلا “ارساء اللامركزية هي ممارسة، وقد بعث الرئيس رسالة طمأنة بأنه قريب من كل المواطنين ورسالة للمسؤولين للإنتباه أكثر” على حد قوله.

وتابع قائلا “دوليا تونس ذات سيادة ولا ترضخ للسياسة الدولية الممنهجة، والحصول على المساعدات المالية واجب، وتونس لن تقبل بشروط التداين المجحفة ولا بالتصنيف الائتماني الذي يعد قاسيا” وفق تقديره.

واعتبر برك الله أنّه “لتحقيق النجاح يجب أن يكون التشخيص واقعيا وحقيقيا ومتكاملا وموضوعيا”.

وأشار النائب إلى “الوقوف على حقيقة أوضاع الأفارقة خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء الذي تقدر عددهم وزارة الداخلية بحوالي 22 ألف في تقريرها شهر مارس 2023 وهم مرتكزون خاصة في ولاية صفاقس”.

ولفت إلى ما اعتبره “أهمية الرؤية الواضحة المصرح بها من الدولة لتأكيد التوجهات الاستراتيجية”، معتبرا أن “هناك وضوحا على مستوى التوجهات”.

وتحدث عن المشاريع المعطلة في صفاقس المقدر عددها بحوالي 50 مشروعا خاصة في صفاقس المدينة، مشددا على أنه “حان الوقت لتفعيلها”.

وأفاد برك الله بأن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة سيؤدي يوم السبت 17 جوان زيارة إلى صفاقس ويكون بذلك أول رئيس مجلس سيشرف على الأيام البرلمانية التي ستهتم بالمشاريع المعطلة وخاصة موضوع التصرف في النفايات بحضور المختصيين والخبراء”.

وأضاف “قدوم رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان رسالة تفيد بأن صفاقس في قلب اهتمامات الدولة التونسية”.