برنامج تعاون تونسي ياباني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

Express Radio Le programme encours
وأفاد وزير التعليم العالي المنصف بوكثير بأنّ هذا المشروع والذي ينفذ بخبرات تونسية ويابانية، موجه أساسا للنساء والشباب لتكوينهم في مجال بعث المشاريع الناشئة.
وأكّد الوزير أنّ هذا البرنامج يعد أنموذجا، مشيرا إلى أنّ هدف وزارة التعليم العالي والحكومة تشجيع الشباب على بعث المشاريع الخاصة به، مشيرا إلى تميز اليابان في هذا المجال.
وللتذكير شهدت تونس تنظيم ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا (تيكاد) يومي 27 و28 أوت 2022، حيث تم التطرق إلى مجالات التعاون التونسية اليابانية وتم التشديد على ضرورة تفعيل وتجسيد مشاريع التعاون المنبثقة عن التظاهرة.
الكاتب: waed selmi
قال العروسي زقير رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس اليوم الإثنين 23 جانفي 2023 تعليقا على قرار المحكمة العسكرية بسجن المحامي مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف إنّ "هيئة المحامين تدافع عن كل الزملاء وكل ما يمس من مهنة المحاماة". وأكد العروسي زقير في تصريح لبرنامج اكسبراسو رفض محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، مضيفا "صدر الحكم الإستثنائي عن المحكمة العسكرية وتم تنفيذه في نفس اليوم وهذا لا يحدث عادة". وبيّن محدثنا أنّ […]
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