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برنامج تعاون تونسي ياباني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

todayيناير 23, 2023

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تم اليوم الإثنين 23 جانفي 2023 الإعلان عن إطلاق برنامج تعاون بين جامعة قرطاج وجامعة يابانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأفاد وزير التعليم العالي المنصف بوكثير بأنّ هذا المشروع والذي ينفذ بخبرات تونسية ويابانية، موجه أساسا للنساء والشباب لتكوينهم في مجال بعث المشاريع الناشئة.

وأكّد الوزير أنّ هذا البرنامج يعد أنموذجا، مشيرا إلى أنّ هدف وزارة التعليم العالي والحكومة تشجيع الشباب على بعث المشاريع الخاصة به، مشيرا إلى تميز اليابان في هذا المجال.

وللتذكير شهدت تونس تنظيم ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا (تيكاد) يومي 27 و28 أوت 2022، حيث تم التطرق إلى مجالات التعاون التونسية اليابانية وتم التشديد على ضرورة تفعيل وتجسيد مشاريع التعاون المنبثقة عن التظاهرة.

 

الكاتب: waed selmi

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