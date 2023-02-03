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الأخبار

برنامج مقابلات الجولة الخامسة إياب للبط

today03/02/2023

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الكاتب: Islem meddeb

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سيف الدين مخلوف
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الأخبار

بطاقة إيداع بالسجن في حق سيف الدين مخلوف

تم اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب في البرلمان السابق سيف الدين مخلوف، وفق ما أكدته إيناس حراث محامية مخلوف عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية المطار". ويذكر أن المحامي والنائب بالبرلمان السابق عن ائتلاف الكرامة سيف مخلوف، مثل اليوم أمام الدائرة الجناحية الاستئنافية العسكرية، للاعتراض على الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في حقه والقاضي بسجنه […]

today03/02/2023

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