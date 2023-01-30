بسبب خرق المعطيات الشخصية، البنك المركزي وهيئة الإنتخابات أمام القضاء

أكد شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة، اليوم الإثنين 30 جانفي 2023، أن انشاء أي منصة رقمية ويتم تخزين فيها المعطيات دون التصريح بها لدى الهيئة، يعتبر خرقا للقانون بغض النظر على محتواها، وفق تعبيره.

وأشار، خلال تدخله ببرنامج الشارع التونسي، أن عديد المنصات الموجودة الآن قامت بخرق القانون على غرار منصة ”E-cnam”،والتي تتضمن معطيات حساسة وفق تصريحه مبيّنا، أنّ الحديث على منصة لحوكمة الدعم في وسائل الإعلام، دون استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة يعتبر أمرا غريبا وفق قوله.

واعتبر قدّاس، أنّ منظومة “Evax”، تعتبر مثالا جيّدا وقد تمت استشارة الهيئة خلال بعثها، ولم يتم التشكيك في هذه المنظومة ولم تتعرض لأي اشكال على مستوى المعطيات الشخصية.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة، أنّ، مركز الإعلامية التابع لوزارة المالية، والبنك المركزي والهيئة العليا المستقلة الإنتخابات وهيئة النفاذ إلى المعلومة،من بين 330 مؤسسة سيتم احالتها على القضاء بسبب عدم احترام المعطيات الشخصية.

وقال قدّاس،”هيئة الانتخابات لديها سجل انتخابي ولحد اليوم رافضة القيام بالتصريح لدى هيئة حماية المعطيات الشخصية..”