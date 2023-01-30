بسبب خرق المعطيات الشخصية، البنك المركزي وهيئة الإنتخابات أمام القضاء

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وأشار، خلال تدخله ببرنامج الشارع التونسي، أن عديد المنصات الموجودة الآن قامت بخرق القانون على غرار منصة ”E-cnam”،والتي تتضمن معطيات حساسة وفق تصريحه مبيّنا، أنّ الحديث على منصة لحوكمة الدعم في وسائل الإعلام، دون استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة يعتبر أمرا غريبا وفق قوله.
واعتبر قدّاس، أنّ منظومة “Evax”، تعتبر مثالا جيّدا وقد تمت استشارة الهيئة خلال بعثها، ولم يتم التشكيك في هذه المنظومة ولم تتعرض لأي اشكال على مستوى المعطيات الشخصية.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة، أنّ، مركز الإعلامية التابع لوزارة المالية، والبنك المركزي والهيئة العليا المستقلة الإنتخابات وهيئة النفاذ إلى المعلومة،من بين 330 مؤسسة سيتم احالتها على القضاء بسبب عدم احترام المعطيات الشخصية.
وقال قدّاس،”هيئة الانتخابات لديها سجل انتخابي ولحد اليوم رافضة القيام بالتصريح لدى هيئة حماية المعطيات الشخصية..”
الكاتب: Rim Hasnaoui
قالت رئيسة المركز التونسي المتوسطي، أحلام النصيري، إن إقبال النساء في الوسط الريفي والمناطق الحدودية في الدور الثاني للانتخابات التشريعية ليوم الأحد 29 جانفي 2023 كان "ضعيفا جدا ويكاد يكون منعدما في بعض المناطق". وأضافت النصيري، في ندوة صحفية انتظمت اليوم الإثنين 30 جانفي 2023، بالعاصمة لتقييم المسار الانتخابي من ناحية مشاركة النساء وعرض نتائج سبر آراء تم إنجازه للغرض، أنه في يوم الاقتراع تمت معاينة " ضغوطات مورست […]
todayيناير 30, 2023 2
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