بشّار الأسد يصل الإمارات في زيارة رسمية

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد 19 مارس 2023، إلى دولة الإمارات العربية المتحدّة في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيّدة الأولى أسماء الأسد.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورافقت طائرة الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدّة طائرات حربية ترحيباً بزيارة.

ثمّ توجّه الرئيس الأسد إلى قصر الوطن لبدء المحادثات مع محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستلتقي أسماء الأسد مع “أم الإمارات” فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتّحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ولدى وصول موكبه لقصر الوطن جرت لبشار الأسد مراسم استقبال رسمية، حيث رافق محمد بن زايد آل نهيان الأسد إلى منصة الشرف وعُزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية.

وكان في استقبال الأسد، طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وأنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وخليفة شاهين المرر وزير دولة.

ويرافق الرئيس بشار الأسد وفد يضم سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وبطرس حلاق وزير الإعلام، وأيمن سوسان معاون وزير الخارجية، وغسان عباس القائم بأعمال السفارة السورية في أبو ظبي.