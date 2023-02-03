بطاقة إيداع بالسجن في حق سيف الدين مخلوف

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ويذكر أن المحامي والنائب بالبرلمان السابق عن ائتلاف الكرامة سيف مخلوف، مثل اليوم أمام الدائرة الجناحية الاستئنافية العسكرية، للاعتراض على الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في حقه والقاضي بسجنه مدة 14 شهرا مع النفاذ العاجل بخصوص القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي.
وأوضحت إيناس حراث أن المحكمة قبلت الاعتراض شكلا مما يحيل إلى أن قرار إيداعه السجن مع النفاذ العاجل الصادر سابقا أصبح معدوما، وأضافت أن “المحكمة العسكرية قررت اليوم إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق مخلوف، وهذا لا يمثل حكما” وفق قولها.
وأفادت الحراث بأن منوبها سيبقى مودعا بالسجن إلى حين جلسة المرافعة الجديدة.
الكاتب: Asma Mouaddeb
وقعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، إتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج تكويني خصوصي لفائدة المنشطين والمهنيين غير المختصين بمؤسسات الطفولة الخاصة. وأكدت الوزيرة أنه بمقتضى هذه الإتفاقية سينتفع 10600 من المنشطين غير المختصّين من بين الإطارات التربويّة العاملة في رياض الأطفال الخاصة بمختلف ولايات الجمهوريّة من برنامج تأهيلي يهدف إلى تحسين جودة التكوين وكفاءة الخدمات […]
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