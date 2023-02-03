بطاقة إيداع بالسجن في حق سيف الدين مخلوف

تم اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب في البرلمان السابق سيف الدين مخلوف، وفق ما أكدته إيناس حراث محامية مخلوف عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك”، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية المطار”.

ويذكر أن المحامي والنائب بالبرلمان السابق عن ائتلاف الكرامة سيف مخلوف، مثل اليوم أمام الدائرة الجناحية الاستئنافية العسكرية، للاعتراض على الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في حقه والقاضي بسجنه مدة 14 شهرا مع النفاذ العاجل بخصوص القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي.

وأوضحت إيناس حراث أن المحكمة قبلت الاعتراض شكلا مما يحيل إلى أن قرار إيداعه السجن مع النفاذ العاجل الصادر سابقا أصبح معدوما، وأضافت أن “المحكمة العسكرية قررت اليوم إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق مخلوف، وهذا لا يمثل حكما” وفق قولها.

وأفادت الحراث بأن منوبها سيبقى مودعا بالسجن إلى حين جلسة المرافعة الجديدة.