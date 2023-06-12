قال وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، اليوم الإثنين 12 جوان 2023، إنه يرحّب بأن تقدم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة.

وأضاف بلينكن ، “نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي ، وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة، لكن هذه قرارات سيادية”.

وتابع “من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة، إذا كانت تريد تجنب انهيار اقتصادي”. ويشار إلى أن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء منذ شهر أكتوبر 2022، بخصوص القرض المدد بقيمة 1.9 مليار دولار لفائدة تونس.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تحدث أمس الأحد 11 جوان 2023 عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلا “الحلول لا يمكن أن تكون في شكل إملاءات، والحلول التقليدية لن تؤدي إلا إلى مزيد تأزيم الأوضاع الاجتماعية وستعود بالضرر على تونس وعلى المنطقة كلها” على حد قوله.

ودعا رئيس الجمهورية على هامش لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته، إلى “العمل سويا من أجل قلب الساعة الرملية فلا تسقط علينا شروط أو إملاءات بل يصغي إلينا من سيمنحنا قرضا لن يجني منه التونسيون سوى مزيد الفقر، مضيفا بأن على الصندوق مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصّل إلى حلّ” وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.