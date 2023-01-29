بنزرت.. كبار السن أبرز الفئات العمرية المشاركة حتى منتصف النهار

أفاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت القاضي مجيب قديش، الأحد 29 جانفي 2023، أن مكتب الهيئة رصد حتى منتصف نهار اليوم مخالفة انتخابية وحيدة تمثلت في استعصاء ممثلة مترشح بدائرة سجنان جومين غزالة على أعوان الرقابة وعدم الالتزام بالمكتب المقرر لها التواجد فيه.

وأضاف ذات المصدر، أن نسبة الإقبال العام على التصويت متفاوتة بين الدوائر ولكنها في تصاعد بين ساعة واخرى مع تتالي ساعات فتح المراكز ،ولاحظ أن الفئة العمرية المقبلة على ممارسة حقها الدستوري و البارزة الى حدود ذات التوقيت هي فئة كبار السن مقابل ضعف إقبال الشباب.

وكانت كامل ال 190 مركز اقتراع التي هيئتها اللجنة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، قد فتحت أبوابها لاستقبال عموم الناخبين لأداء واجبهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار مرشحي الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي تنتظم اليوم، وفق ما أكده رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت القاضي مجيب قديش.

وبين المصدر ذاته، أن جميع المراكز 190 والمكاتب ال464، المخصصة بالدوائر الستة (6)، فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا بعد توفير جميع اللوازم اللوجستية من مواد انتخابية متنوعة وايضا إطار بشري، وذلك لاستقبال جميع الناخبين بالجهة وعددهم عموما يوازي 368970 ناخبا وناخبة.

يذكر أن الدائرة الانتخابية لولاية بنزرت تضم إجمالا 7 دوائر انتخابية، تمكن المترشح سامي السيد من الفوز بمقعد نيابي عن دائرة بنزرت الشمالية منذ الدور الأول بينما بقية الدوائر الستة (6) مر فيها المترشحون الاثني عشر (12) إلى الدور الثاني.

رمزي بن غربية