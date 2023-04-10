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الأخبار

بنزرت: 6700 تلميذ يجتازون إختبارات “الباك سبور”

today10/04/2023 46 1

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أفاد المندوب الجهوي للشؤون الشبابية والرياضية كمال هنيد، بأن عدد المترشحين بولاية بنزرت لاجتياز اختبارات الباكالوريا رياضة اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، بلغ 6700 تلميذا وتلميذة.

وبيّن أنّ جميع المصالح الجهوية والمحلية المتداخلة، “تجندت جميعها لتهيئة مراكز الاختبارات لتستقبل في افضل حال التلاميذ وغيرها من الاستعدادات الادبية واللوجستية والتأطيرية، وأيضا تأمين المحيط وتهيئته ليكون في أفضل حلة”.

ويذكر أن عدد التلاميذ المرسمين في اختبارات “الباك سبور” لهذه السنة في مؤسسات التعليم العمومي وعددها 23 مؤسسة، يقدر بـ6042 شخصا منهم 5787 مترشحا، بينما بالنسبة لمؤسسات التعليم الخاص وعددها 17 مؤسسة، يبلغ عدد المرسمين 945 منهم 913 مترشحا، تم تهيئة حوالي 20 مركز اختبار لفائدتهم، علاوة على تشكيل 4 لجان للمتابعة بمعية الإطارات التربوية والصحية والأمنية كل فيما يهمه.

 

*رمزي بن غربية

 

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الكاتب: waed selmi

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