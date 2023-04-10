بنزرت: 6700 تلميذ يجتازون إختبارات “الباك سبور”

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وبيّن أنّ جميع المصالح الجهوية والمحلية المتداخلة، “تجندت جميعها لتهيئة مراكز الاختبارات لتستقبل في افضل حال التلاميذ وغيرها من الاستعدادات الادبية واللوجستية والتأطيرية، وأيضا تأمين المحيط وتهيئته ليكون في أفضل حلة”.
ويذكر أن عدد التلاميذ المرسمين في اختبارات “الباك سبور” لهذه السنة في مؤسسات التعليم العمومي وعددها 23 مؤسسة، يقدر بـ6042 شخصا منهم 5787 مترشحا، بينما بالنسبة لمؤسسات التعليم الخاص وعددها 17 مؤسسة، يبلغ عدد المرسمين 945 منهم 913 مترشحا، تم تهيئة حوالي 20 مركز اختبار لفائدتهم، علاوة على تشكيل 4 لجان للمتابعة بمعية الإطارات التربوية والصحية والأمنية كل فيما يهمه.
*رمزي بن غربية
الكاتب: waed selmi
سجلت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت 71 محضر مخالفة وبحث خلال النصف الأول من شهر رمضان، اثر تنفيذ 971 زيارة تفقد، بحسب ما افاد به المنسق الجهوي للهيئة ببنزرت احمد رياض كمون. وبيّن المصدر ذاته ان زيارات تفقد أعضاء ومراقبي الهيئة بمعية بقية الاجهزة الرقابية التجارية والامنية والديوانية وغيرها شملت جميع الفضاءات التجارية المفتوحة للعموم بكامل مناطق الولاية من وحدات الإنتاج الى المخازن والمساحات الكبرى والمحلات […]