بن خليل: لم نتجاوز فيروس كورونا وهناك إنتشار لعدة فيروسات

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وأفادت بن خليل في تصريح لبرنامج اكسبراسو بأنّه كان من المتوقع تسجيل موجة أواخر شهر ديسمبر وبداية شهر جانفي المنقضي مرجحة تأخرها قليلا.
وأضافت “هناك بداية رجوع للإصابات بفيروس كورونا، لكن لا داعي للخوف بشكل كبير، فقد أصبحنا على دراية بطريقة التعامل والإجراءات التي يجب تطبيقها”.
وبيّنت بن خليل أنّ “هناك خليطا من عدة فيروسات، إضافة إلى رجوع النزلة الموسمية، كما أنّ توقعات العلماء تفيد بأنّنا لن نتجاوز فيروس كورونا وسنتعايش معه، حيث يكون تطوره مثل النزلة الموسمية دون معرفة إن كان في وقت معين أو في أوقات مختلفة”.
وأضافت “الأعراض بين الكوفيد والنزلة الموسمية تتشابه ولا يمكن التفريق إلا عن طريق إجراء الإختبار، وفي حال وجود أعراض فيجب تجنب الإختلاط والحرص على إرتداء الكمامة وإتباع بقية الإجراءات الوقائية”.
ودعت الناطقة باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا الأشخاص الأكثر من 60 سنة والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة والسمنة المفرطة إلى القيام بالتلقيح والإحتياط قدر الإمكان، خاصة في ظل الإرتخاء كبير الحاصل.
وتابعت “من حين إلى آخر هناك حالات خطيرة يتم إيواؤها بقسم الإنعاش”، مشددة على أنّ “حدوث موجة ومدى قوتها مرتبط بأيدينا ونحن نتحكم من خلال الإجراءات في مدى إنتشار الفيروس”.
الكاتب: waed selmi
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