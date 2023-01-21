بن ريانة: الإيرادات مازالت ضعيفة ونسبة تعبئة السدود لا تتجاوز 27.5 %

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وأضاف بن ريانة أن كميات الأمطار المتهاطلة خلال اليومين الأخيرين ليست كبيرة، وأن الإيرادات مازالت ضعيفة، حيث لم تتجاوز منذ بداية الموسم الزراعي الجديد في 1 سبتمبر 2022، إلى حدود تاريخ 20 جانفي 2023، الـ 128 مليون متر مكعب، في حين يبلغ معدّل الإيرادات 768 مليون متر مكعب وهو ما يحيل إلى نقص بـ 640 مليون متر مكعب.
وأوضح أن الإيرادات الحالية في السدود التونسية لا تمثل إلا 16.7 بالمائة من المعدلات، وأشار إلى أن الإيرادات من المياه تمثل 12 مليون متر مكعب خلال الأسبوع الأخير وهي تبقى كمية ضعيفة، وأكد أن انخفاض درجات الحرارة مع تساقط كميات من الأمطار والثلوج يشير إلى بوادر إيجابية في علاقة بصابة الحبوب خاصة في جهات الشمال.
وقال إن 80 بالمائة من المياه التي تتزود بها جهة صفاقس تأتي من مياه الشمال فيما يقع التزود بالكميات الباقية من الآبار العميقة، ويمكن أن تغذي الأمطار المنتظرة هذه الآبار العميقة في مختلف جهات الجمهورية.
وأفاد بأن كميات الأمطار المتهاطلة خلال الساعات الـ 24 الفارطة بلغت 10 مليمترات في جومين من ولاية بنزرت و7.5 مليمتر في الجديدة من ولاية منوبة، و3.5 مليمتر في بئر مشارقة في زغوان، و3 ملميتر في جبل عمار بأريانة ، و26 مليمتر في بني مطير بجندوبة، و17.5 مليمتر في حمام الأغزاز.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفاد المدير الجهوى للتجهيز بباجة، بأن وحدات التجهيز في حالة تأهب قصوى للتدخل بالطرقات المهددة بالانقطاع نتيجة تساقط الثلوج (منذ يوم الخميس المنقضي وخلال نهاية الأسبوع الجاري)، وذلك بمعتمديات عمدون وتبرسق (في القراعة) ونفزة وعدد من مرتفعات تيبار. وأكد المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مصالح التجهيز على استعداد تام لمجابهة كل حالات الطوارئ، وأنها خصصت آليات هامة للتدخل ومنها توفير آلة ماسحة بكل معتمدية، وآلة لإزالة […]
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