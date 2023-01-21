بن ريانة: الإيرادات مازالت ضعيفة ونسبة تعبئة السدود لا تتجاوز 27.5 %

يبلغ مخزون السدود التونسية في الوقت الحالي حوالي 637 مليون متر مكعب، وبنسبة تعبئة تبلغ 27.5 بالمائة، مقارنة بـمليار و138 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من السنة الفارطة، وبنقص قدره 608 مليون متر مكعب مقارنة بمعدل تعبئة السدود في الفترة نفسها للسنوات الثلاث الفارطة حيث بلغ معدل المخزون مليار و246 مليون متر مكعب، حسب إفادة أنيس بن ريانة المختص في الشأن الفلاحي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو ويكاند.

وأضاف بن ريانة أن كميات الأمطار المتهاطلة خلال اليومين الأخيرين ليست كبيرة، وأن الإيرادات مازالت ضعيفة، حيث لم تتجاوز منذ بداية الموسم الزراعي الجديد في 1 سبتمبر 2022، إلى حدود تاريخ 20 جانفي 2023، الـ 128 مليون متر مكعب، في حين يبلغ معدّل الإيرادات 768 مليون متر مكعب وهو ما يحيل إلى نقص بـ 640 مليون متر مكعب.

وأوضح أن الإيرادات الحالية في السدود التونسية لا تمثل إلا 16.7 بالمائة من المعدلات، وأشار إلى أن الإيرادات من المياه تمثل 12 مليون متر مكعب خلال الأسبوع الأخير وهي تبقى كمية ضعيفة، وأكد أن انخفاض درجات الحرارة مع تساقط كميات من الأمطار والثلوج يشير إلى بوادر إيجابية في علاقة بصابة الحبوب خاصة في جهات الشمال.

وقال إن 80 بالمائة من المياه التي تتزود بها جهة صفاقس تأتي من مياه الشمال فيما يقع التزود بالكميات الباقية من الآبار العميقة، ويمكن أن تغذي الأمطار المنتظرة هذه الآبار العميقة في مختلف جهات الجمهورية.

وأفاد بأن كميات الأمطار المتهاطلة خلال الساعات الـ 24 الفارطة بلغت 10 مليمترات في جومين من ولاية بنزرت و7.5 مليمتر في الجديدة من ولاية منوبة، و3.5 مليمتر في بئر مشارقة في زغوان، و3 ملميتر في جبل عمار بأريانة ، و26 مليمتر في بني مطير بجندوبة، و17.5 مليمتر في حمام الأغزاز.