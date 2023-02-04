بن ريانة: تحسن طفيف في مخزون السدود لكن غير كاف

أفاد أنيس بن ريانة المختص في الشأن الفلاحي اليوم السبت 4 فيفري 2023، بأن مخزون السدود تحسن بشكل طفيف حيث يبلغ 713 مليون متر مكعب من المياه بنسبة تعبئة 30.7 بالمائة إلى حدود 3 فيفري.

وأضاف خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ويكاند أن المخزون كان في حدود 1 مليار و145 مليون متر مكعب في نفس تاريخ السنة الماضية، في حين هناك نقص بحوالي 547 مليون متر مكعب مقارنة بمعدل السنوات الثلاث الماضية.

هذا ويبلغ مخزون سد سيدي سالم 89 مليون متر مكعب أي بنسبة 15.3 بالمائة، فيما قدرت الإيرادات في السدود من 1 سبتمبر 2022 إلى حدود 3 فيفري 2023، 228 مليون متر مكعب في حين يقدر المعدل بـ 934 مليون متر مكعب أي بنقص بـ 705 مليون متر مكعب وبنسبة 24.5 بالمائة.

وبيّن بن ريانة أنّ إيرادات شهر جانفي بلغت 112 مليون متر مكعب، مؤكدا أنّ الإيرادات لازالت ضعيفة رغم التساقطات الأخيرة.

وأوضح أنّ الأولوية تكون لمياه الشرب ثم الفلاحة، مشيرا إلى أنّ نقص المياه يعطل القيام بالغراسات والزراعات.

وأفاد بن ريانة بأنّ المعدل العام للأمطار بلغ 33 بالمائة، إلى حدود يوم الجمعة 3 فيفري، 58 بالمائة منها بالشمال في حين كانت بنسب أقل في الوسط والجنوب.

وشدد ضيف البرنامج على أنّ الوضعية تعد صعبة رغم التحسن الطفيف، مؤكدا ضرورة ترشيد إستهلاك المياه ورفع درجة الوعي في ظل ندرة كبيرة للمياه خاصة هذه السنة، معبرا عن أمله في أن يساهم تساقط الأمطار في تحسن الوضعية.

ودعا إلى التفكير أكثر في تحلية المياه خلال سنوات 2024 و2025، وإعادة إستغلال المياه المستعملة لري الأعلاف والأشجار المثمرة كموارد غير تقليدية يمكن إستغلالها في حل توفر جهد أكبر وإمكانيات مادية.