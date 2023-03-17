بن عبد الله: “هدفنا التصدير نحو كل القارات”

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وأضافت بن عبد الله في تصريح لبرنامج اكسبرسو على هامش الإعلان عن إطلاق مبادرة مركز النهوض بالصادرات لـ 4 مجامح تصديرية نسائية لأول مرة في تونس، إنّ المجمع متكون من 10 شركات بقيادة نساء أثبتن تواجدهن في السوق التونسية، حيث تضم مهندسين وخبراء في مختلف مناطق البلاد.
وأوضحت أنّ هناك أنشطة مشتركة ومتكاملة بين مختلف المجامع، والعمل يتم بصفة تشاركية، مشيرة إلى “مناخ الثقة الكبير بين مختلف الأطرف”.
وقالت بن عبد الله “حاليا نلبي حاجيات كل الشركة في كل الجوانب من مرافقة وموارد بشرية وتكوين ودراسات وغيرها، مفاتح دخول كل الشركات متوفرة، والنقص يقتصر على الجانب التكنولوجي”.
وشددت محدثتنا على أنّ الهدف عدم الإقتصار على دول إفريقيا جنوب الصحراء بل كل القارة الإفريقية، وبقية القارات الأخرى، وؤكدة العمل مع مركز النهوض بالصادرات الذي يوفر الدعم لدخول الأسواق.
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 38 2
قرر مجمع المغازة العامة الترفيع في رأس ماله، وأكد أحمد بن غازي رئيس مجلس ادارة المغازة العامة، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، أن قرار الترفيع، يقدر ب52 مليون دينار، وذلك في إطار تطوير نشاط الشركة. وقال بن غازي، "رغم الظرف الأقتصادي الصعب، فان مجمع المغازة العامة تمكن من التأقلم، وتوفير منتوجات ذات جودة عالية، وبأحسن الأسعار." من جهته أكد الطيب البياحي، صاحب شركة المغازة العامة، أنه رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية […]
today17/03/2023 98 2