بن عبد الله: “هدفنا التصدير نحو كل القارات”

قالت وفاء بن عبد الله رئيسة “WE Value” المجمع الناشط في مجال الخدمات، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، إنّ عدد المجمع يضم نساء رائدات أعمال من مختلف القطاعات.

وأضافت بن عبد الله في تصريح لبرنامج اكسبرسو على هامش الإعلان عن إطلاق مبادرة مركز النهوض بالصادرات لـ 4 مجامح تصديرية نسائية لأول مرة في تونس، إنّ المجمع متكون من 10 شركات بقيادة نساء أثبتن تواجدهن في السوق التونسية، حيث تضم مهندسين وخبراء في مختلف مناطق البلاد.

وأوضحت أنّ هناك أنشطة مشتركة ومتكاملة بين مختلف المجامع، والعمل يتم بصفة تشاركية، مشيرة إلى “مناخ الثقة الكبير بين مختلف الأطرف”.

وقالت بن عبد الله “حاليا نلبي حاجيات كل الشركة في كل الجوانب من مرافقة وموارد بشرية وتكوين ودراسات وغيرها، مفاتح دخول كل الشركات متوفرة، والنقص يقتصر على الجانب التكنولوجي”.

وشددت محدثتنا على أنّ الهدف عدم الإقتصار على دول إفريقيا جنوب الصحراء بل كل القارة الإفريقية، وبقية القارات الأخرى، وؤكدة العمل مع مركز النهوض بالصادرات الذي يوفر الدعم لدخول الأسواق.