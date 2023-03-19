بن عروس: نحو فتح نقطة ثانية من المنتج إلى المستهلك

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وأوضحت عبروق، اليوم الأحد 19 مارس 2023، أن بعث هذه النقاط يأتي في إطار الحرص على توفير المنتوجات الاستهلاكية المختلفة وبأسعار مناسبة خلال شهر رمضان.
ولفتت إلى التعاون بين مصالح وزارتي التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ومختلف الأطراف المتدخلة بهدف تهيئة هذه النقاط وتخصيص فضاءات للعارضين والباعة لتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، والبيض، والخضر ، والغلال، والمصبرات، والتوابل، وزيت الزيتونة، والتمور والقهوة وغيرها من المنتوجات التي تشهد اقبالا متزايدا خلال شهر رمضان.
وأكدت المديرة الجهوية للتجارة ببن عروس أنّه سيتمّ عموما تزويد السوق بمختلف المنتوحات الاستهلاكية بصورة منتظمة خلال شهر رمضان إلى جانب تكثيف عمليات امراقبة للتصدي للاحتكار والمضاربة.
يشار إلى أن اليوم الأول من افتتاح نقطة البيع ببرج السدرية، قد شهد إقبالا مكثفا من قبل المواطنين لاقتناء المواد المعروضة لاسيما اللحوم الحمراء، والبيضاء، والبيض والتي توزعت أسعارها على النحو التالي:
28.500 مي للكيلوغرام الواحد من لحم الأبقار .
29.500 مي للكيلوغرام الواحد من لحم الضأن.
8200 مي للكيلوغرام الواحد من لحوم الدجاج. 365 مي للبيضة الواحدة.
*وات
الكاتب: Rim Hasnaoui
today22/03/2023 45 2
today22/03/2023 119 2
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