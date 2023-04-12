بن مبروك: “25 جويلية 2021 هو تاريخ الثورة الحقيقي”

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وقال في تصريح لبرنامج اكسبراسو “الفترة ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 شهدت برنامج خيانة وإغتيالات وسطو على أموال التونسيين وتفريغ خزائن الدولة ومشاهد إنتهازية وترضية حزبية” على حد قوله.
وأضاف “في 25 جويلية 2021 إنتفض الشعب على تلك المنظومة ورفضها، ورفض العودة إلى الأحزاب والعشرية السوداء”.
وتابع بن مبروك قائلا “في 14 جانفي 2023 لم يخرج الشعب إلى الشارع ولم يتضامن مع من يريد العودة إلى الماضي، و25 جويلية 2021 هي التاريخ الحقيقي لثورة الشعب التونسي الذي نادى بمبادئ الجمهورية الحديثة والتي انبنى عليها مسار 25 جويلية” وفق قوله.
الكاتب: waed selmi
today14/04/2023 361 5
قال عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023، إنّ ما حدث أمس الثلاثاء من إعتداءات من قبل المهاجرين الأفارقة على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في منطقة البحيرة يعكس الأزمة التي تتخبط فيها تونس في معالجة أزمة الهجرة. وأضاف منير حسين في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ تونس أصبحت بلد عبور واستقبال للمهاجرين، كما أدان العنف من جميع الأطراف سواء من المهاجرين غير النظاميين أو […]
today12/04/2023 174 3