play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

بن مبروك: “25 جويلية 2021 هو تاريخ الثورة الحقيقي”

today12/04/2023 136

Background
share close

قال محمود بن مبروك الناطق الرسمي بإسم مسار 25 جويلية، اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023، إنّ مسار 25 جويلية تطور وأصبح مشروعا سياسيا يضم عديد المبادرات، مشيرا إلى تكون كتلة في البرلمان تضم 80 نائبا تابعة للمسار، وهو ما من شأنه أن يساعد العمل البرلماني ويضمن عملا متجانسا مع بقية المؤسسات الدستورية.

وقال في تصريح لبرنامج اكسبراسو “الفترة ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 شهدت برنامج خيانة وإغتيالات وسطو على أموال التونسيين وتفريغ خزائن الدولة ومشاهد إنتهازية وترضية حزبية” على حد قوله.

وأضاف “في 25 جويلية 2021 إنتفض الشعب على تلك المنظومة ورفضها، ورفض العودة إلى الأحزاب والعشرية السوداء”.

وتابع بن مبروك قائلا “في 14 جانفي 2023 لم يخرج الشعب إلى الشارع ولم يتضامن مع من يريد العودة إلى الماضي، و25 جويلية 2021 هي التاريخ الحقيقي لثورة الشعب التونسي الذي نادى بمبادئ الجمهورية الحديثة والتي انبنى عليها مسار 25 جويلية” وفق قوله.

 

الكاتب: waed selmi

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link 3

الأخبار

حسين: “ما حدث يعكس تخبط تونس في معالجة أزمة الهجرة”

قال عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023، إنّ ما حدث أمس الثلاثاء من إعتداءات من قبل المهاجرين الأفارقة على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في منطقة البحيرة يعكس الأزمة التي تتخبط فيها تونس في معالجة أزمة الهجرة. وأضاف منير حسين في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ تونس أصبحت بلد عبور واستقبال للمهاجرين، كما أدان العنف من جميع الأطراف سواء من المهاجرين غير النظاميين أو […]

today12/04/2023 174 3

التسجيلات

0%