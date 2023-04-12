بن مبروك: “25 جويلية 2021 هو تاريخ الثورة الحقيقي”

قال محمود بن مبروك الناطق الرسمي بإسم مسار 25 جويلية، اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023، إنّ مسار 25 جويلية تطور وأصبح مشروعا سياسيا يضم عديد المبادرات، مشيرا إلى تكون كتلة في البرلمان تضم 80 نائبا تابعة للمسار، وهو ما من شأنه أن يساعد العمل البرلماني ويضمن عملا متجانسا مع بقية المؤسسات الدستورية.

وقال في تصريح لبرنامج اكسبراسو “الفترة ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 شهدت برنامج خيانة وإغتيالات وسطو على أموال التونسيين وتفريغ خزائن الدولة ومشاهد إنتهازية وترضية حزبية” على حد قوله.

وأضاف “في 25 جويلية 2021 إنتفض الشعب على تلك المنظومة ورفضها، ورفض العودة إلى الأحزاب والعشرية السوداء”.

وتابع بن مبروك قائلا “في 14 جانفي 2023 لم يخرج الشعب إلى الشارع ولم يتضامن مع من يريد العودة إلى الماضي، و25 جويلية 2021 هي التاريخ الحقيقي لثورة الشعب التونسي الذي نادى بمبادئ الجمهورية الحديثة والتي انبنى عليها مسار 25 جويلية” وفق قوله.