بودربالة: “وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة محل متابعة من الجهات المعنية”

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة صباح اليوم الإثنين 12 جوان 2023، رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خميس عفية، حيث استعرض رئيس الاتحاد الصعوبات التي تمر بها عديد المؤسسات وعجزها عن تسديد ديونها بما جعلها محل متابعة قضائية، وتم في هذا الاطار التطرق الى موضوع الصكوك دون رصيد والقوانين ذات العلاقة.

كما أبرز الوضعيات الاجتماعية الصعبة لأصحاب هذه المؤسسات “التي أفلس عدد منها وتوقف عن النشاط”.

وبيّن أن هذه المشاكل تعود بدرجة أولى إلى “غياب دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من قبل البنوك حتى تتمكن من تنمية رأسمالها”.

ودعا في هذا الإطار إلى “ضرورة مراجعة المنظومة البنكية ومراجعة التشريعات وخلق حوافز من شأنها ان تمكن عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة من العودة الى سالف نشاطها واستعادة دورها في النسيج الاقتصادي والصناعي”.

كما اقترح “التسريع بإيجاد الحلول الملائمة ولاسيما من خلال إيقاف التتبعات وإصدار عفو خاص لتجاوز هذه الازمة، فضلا عن الغاء العقوبات السجنية التي تقف عائقا امام إمكانية تسوية الوضعيات وعودة المؤسسات الى سالف نشاطها.

بودربالة: أهمية التعمّق في المسائل المتّصلة بالتسيير المالي للمؤسسات

من جانبه أكّد بودربالة الأهمية التي تكتسيها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى “غياب الدراسات العلمية ذات العلاقة بقضايا الصكوك بدون رصيد وأسبابها وانعكاساتها على الاقتصاد وعلى التضخم المالي وعلى الدورة الاقتصادية ككل”.

وبيّن من جهة أخرى “أهمية التعمّق في المسائل المتّصلة بالتسيير المالي للمؤسسات وحسن التدبير وتفادي المخاطر بما يرسّخ ثقافة المؤسسة التي يجب تكريسها وفق رؤية مشتركة وعمل جماعي”.