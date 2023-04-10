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الأخبار

بودن تؤكد على ضرورة توفير الآليات الكفيلة بإنجاح السنة الدراسية 2023-2024

today10/04/2023 104

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أكدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، مساء اليوم الاثنين  10 أفريل 2023،  بقصر الحكومة بالقصبة، على ضرورة توفير الآليات الكفيلة لإنجاح السنة الدراسية 2023 /2024 خصوصا بعد عودة نشاط الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، التي تساهم في تزويد السوق بالورق المعد لطباعة الكتاب والكراس المدرسي.

 

 

وجاء تاكيد بودن خلال اشرافها على جلسة عمل وزارية خصصت لمتابعة ملف العودة المدرسية 2023-2024.

 

وقد شهدت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، في  مارس الماضي للمرة الأولى منذ 3 سنوات، تزويد المؤسسة بالمواد الأولية لعجائن الورق المبرمج تحويلها إلى ورق لصنع الكتاب المدرسي، في السنة الدراسية القادمة.

 

وكانت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق قد عادت إلى العمل يوم 14 أكتوبر 2022، بعد توقّف عن العمل لمدة تناهز الثلاث سنوات، وأنتجت أكثر من 1530 طن من الورق، منذ رجوع الإنتاج، إلى حدود منتصف شهر نوفمبر من سنة 2022، تاريخ توقف الإنتاج بالمصنع إثر نفاذ المواد الأولية.

 

وتلقّت المؤسسة عروضا عديدة من داخل البلاد وخارجها للحصول على منتوجاتها من ورق أو عجين حلفاء، حال عودتها إلى الإنتاج.

 

 

الكاتب: Rim Hasnaoui

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