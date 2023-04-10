بودن تؤكد على ضرورة توفير الآليات الكفيلة بإنجاح السنة الدراسية 2023-2024

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وجاء تاكيد بودن خلال اشرافها على جلسة عمل وزارية خصصت لمتابعة ملف العودة المدرسية 2023-2024.
وقد شهدت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، في مارس الماضي للمرة الأولى منذ 3 سنوات، تزويد المؤسسة بالمواد الأولية لعجائن الورق المبرمج تحويلها إلى ورق لصنع الكتاب المدرسي، في السنة الدراسية القادمة.
وكانت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق قد عادت إلى العمل يوم 14 أكتوبر 2022، بعد توقّف عن العمل لمدة تناهز الثلاث سنوات، وأنتجت أكثر من 1530 طن من الورق، منذ رجوع الإنتاج، إلى حدود منتصف شهر نوفمبر من سنة 2022، تاريخ توقف الإنتاج بالمصنع إثر نفاذ المواد الأولية.
وتلقّت المؤسسة عروضا عديدة من داخل البلاد وخارجها للحصول على منتوجاتها من ورق أو عجين حلفاء، حال عودتها إلى الإنتاج.
الكاتب: Rim Hasnaoui
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today10/04/2023 216 1