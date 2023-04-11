بوزيان: “دور المواطن محوري في تخفيض الأسعار”

قال مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة زهير بوزيان اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، إنّه تم تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية في مختلف مسالك التوزيع ومختلف المنتجات، وقد تم تنفيذ أكثر من 56 ألف زيارة ميدانية منذ بداية شهر رمضان وتسخير 2705 فريق رقابي.

وأضاف في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنه تم رفع 9919 مخالفة اقتصادية، 543 منها في قطاع منتجات الفلاحة والصيد البحري، و3989 مخالفة في قطاعات توزيع المواد المدعمة والمواد الغذائية و596 متعلقة بالجودة.

وتهم 3845 مخالفة الممارسات السعرية والاحتكاية والمضاربة، و4467 شفافية ونزاهة المعاملات الاقتصادية و1607 مخالفة تتعلق بالمترولوجيا القانونية.

وأشار المسؤول بوزارة التجارة إلى أنه تم حجز 613 طن من الخضر والغلال من بينها 134 ألف كلغ من الموز و317 ألف بيضة و1142 كلغ من لحوم الدواجن و216 طن من مشتقات الحبوب و124 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم، إضافة إلى 632 ألف لتر من المياه المعدنية، و6664 علبة حليب، و175 ألف علبة من المصبرات، و32 طن من المواد العلفية.

وإعتبر لوزيان أنّ “المحجوزات تعد كبيرة وضخمة، حيث يسغل البعض هذه الفترة للقيام بممارسات غير قانونية”، ولفت إلى أنه يتم إعادة ضخ بعض المواد في الأسواق، إضافة إلى عمليات الحجز الصورية للفواتير قبل الإحالة إلى القضاء.

كما إعتبر أنّ شهر مارس شهد تراجعا طفيفا في نسبة التضخم مقارنة بشهر فيفري، مبينا أنّ “الأسعار معقدة جدا وهناك عوامل داخلية وخارجية تساهم في تحديد ثمن المنتوج”.

وأضاف “طريقة الشراءات تحدد الأسعار، وندعو المواطن إلى عقلنة الشراءات، وهو ما سيقلص الضغط على المنتوجات ويؤدي إلى انخفاض الأسعار”.

وبيّن محدثنا أنّ تقلص الضغط على أي منتوج يساهم في تعديل آليات السوق، وبالتالي تنخفض الأسعار، مشددا على أنّ “دور المواطن محوري وكبير جدا في تقليص الأسعار”.

وفي علاقة بالانتاج الفصلي، قال إنّ “الأسعار تنخفض تدريجيا مع توفر الكميات الكافية وتقلص الضغط، وستنخفض أسعار عديد المنتوجات خاصة الغلال في الفترة القادمة”.