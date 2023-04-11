بوزيان: “دور المواطن محوري في تخفيض الأسعار”

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وأضاف في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنه تم رفع 9919 مخالفة اقتصادية، 543 منها في قطاع منتجات الفلاحة والصيد البحري، و3989 مخالفة في قطاعات توزيع المواد المدعمة والمواد الغذائية و596 متعلقة بالجودة.
وتهم 3845 مخالفة الممارسات السعرية والاحتكاية والمضاربة، و4467 شفافية ونزاهة المعاملات الاقتصادية و1607 مخالفة تتعلق بالمترولوجيا القانونية.
وأشار المسؤول بوزارة التجارة إلى أنه تم حجز 613 طن من الخضر والغلال من بينها 134 ألف كلغ من الموز و317 ألف بيضة و1142 كلغ من لحوم الدواجن و216 طن من مشتقات الحبوب و124 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم، إضافة إلى 632 ألف لتر من المياه المعدنية، و6664 علبة حليب، و175 ألف علبة من المصبرات، و32 طن من المواد العلفية.
وإعتبر لوزيان أنّ “المحجوزات تعد كبيرة وضخمة، حيث يسغل البعض هذه الفترة للقيام بممارسات غير قانونية”، ولفت إلى أنه يتم إعادة ضخ بعض المواد في الأسواق، إضافة إلى عمليات الحجز الصورية للفواتير قبل الإحالة إلى القضاء.
كما إعتبر أنّ شهر مارس شهد تراجعا طفيفا في نسبة التضخم مقارنة بشهر فيفري، مبينا أنّ “الأسعار معقدة جدا وهناك عوامل داخلية وخارجية تساهم في تحديد ثمن المنتوج”.
وأضاف “طريقة الشراءات تحدد الأسعار، وندعو المواطن إلى عقلنة الشراءات، وهو ما سيقلص الضغط على المنتوجات ويؤدي إلى انخفاض الأسعار”.
وبيّن محدثنا أنّ تقلص الضغط على أي منتوج يساهم في تعديل آليات السوق، وبالتالي تنخفض الأسعار، مشددا على أنّ “دور المواطن محوري وكبير جدا في تقليص الأسعار”.
وفي علاقة بالانتاج الفصلي، قال إنّ “الأسعار تنخفض تدريجيا مع توفر الكميات الكافية وتقلص الضغط، وستنخفض أسعار عديد المنتوجات خاصة الغلال في الفترة القادمة”.
الكاتب: waed selmi
today14/04/2023 361 5
قال العميد بالديوانة التونسية إلياس بالخير اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، إنّ توافد التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن عاد إلى النسق العادي، معتبرا أنّ هناك تطورا ملحوظا في نسبة العائدين مقارنة بالسنوات الأخيرة بسبب الكورونا. وأوضح في تصريح لبرنامج الشارع التونسي إنه حوالي 270 ألف تونسي عادوا إلى أرض الوطن عبر ميناء حلق الواد سنة 2022 عبر 237 سفرة، فيما قدر عدد السيارات ب95 ألف. وأشار إلى أن نسبة تطور […]