play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

بوعسكر: التصريح بفوز 154 مترشحا منهم 25 امرأة

todayيناير 30, 2023 2

Background
share close

أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين 30 جانفي 2023 بأنه تم التصريح بفوز 154 مترشحا في الانتخابات التشريعية إما بصفة نهائية وبصفة أولية، منهم 25 امرأة و129 من الرجال.

وأشار بوعسكر إلى 23 مترشحا فازوا في الانتخابات التشريعية منذ الدور الأول، منهم 3 من النساء و20 من الرجال، إضافة إلى 131 فائزا في الدور الثاني منهم 22 امراة و109 رجل.

 

 

وقال بوعسكر إن قرارات هيئة الانتخابات المعلنة اليوم بخصوص النتائج الأولية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية.

وأوضح أن فترة الطعون قد تمتد طيلة شهر تقريبا، ثم تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية، بعد تلقي الأحكام النهائية بخصوص الطعون، ويتم دعوة المجلس النيابي الجديد لمباشرة مهامه من طرف رئيس الجمهورية في ظرف 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية.

 

 

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link 1

الأخبار

غدا.. تحرك وطني للأساتذة النواب أمام وزارة التربية

أعلن منسق إقليم تونس الكبرى للأساتذة النواب، محمد علي السبتاوي، أنّ تنسيقية الأساتذة النواب قررت تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الثلاثاء، 31 جانفي 2023 أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة وستكون ممثلة لكل الأساتذة المتعاقدين من مختلف ولايات الجمهورية وبحضور تمثيليات عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي وعديد الحساسيات المدنية والحقوقية. واعتبر محمد علي السبتاوي، أن تحركات الأساتذة النواب ليست فقط مادية وإنما مهنية واجتماعية، مؤكدًا أن 8 آلاف أستاذ متعاقد متشبثون بالدفاع […]

todayيناير 30, 2023 1

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%