بوعسكر: التصريح بفوز 154 مترشحا منهم 25 امرأة

أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين 30 جانفي 2023 بأنه تم التصريح بفوز 154 مترشحا في الانتخابات التشريعية إما بصفة نهائية وبصفة أولية، منهم 25 امرأة و129 من الرجال.

وأشار بوعسكر إلى 23 مترشحا فازوا في الانتخابات التشريعية منذ الدور الأول، منهم 3 من النساء و20 من الرجال، إضافة إلى 131 فائزا في الدور الثاني منهم 22 امراة و109 رجل.

وقال بوعسكر إن قرارات هيئة الانتخابات المعلنة اليوم بخصوص النتائج الأولية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية.

وأوضح أن فترة الطعون قد تمتد طيلة شهر تقريبا، ثم تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية، بعد تلقي الأحكام النهائية بخصوص الطعون، ويتم دعوة المجلس النيابي الجديد لمباشرة مهامه من طرف رئيس الجمهورية في ظرف 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية.