بوعسكر: التصريح بفوز 154 مترشحا منهم 25 امرأة

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وأشار بوعسكر إلى 23 مترشحا فازوا في الانتخابات التشريعية منذ الدور الأول، منهم 3 من النساء و20 من الرجال، إضافة إلى 131 فائزا في الدور الثاني منهم 22 امراة و109 رجل.
وقال بوعسكر إن قرارات هيئة الانتخابات المعلنة اليوم بخصوص النتائج الأولية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية.
وأوضح أن فترة الطعون قد تمتد طيلة شهر تقريبا، ثم تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية، بعد تلقي الأحكام النهائية بخصوص الطعون، ويتم دعوة المجلس النيابي الجديد لمباشرة مهامه من طرف رئيس الجمهورية في ظرف 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أعلن منسق إقليم تونس الكبرى للأساتذة النواب، محمد علي السبتاوي، أنّ تنسيقية الأساتذة النواب قررت تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الثلاثاء، 31 جانفي 2023 أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة وستكون ممثلة لكل الأساتذة المتعاقدين من مختلف ولايات الجمهورية وبحضور تمثيليات عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي وعديد الحساسيات المدنية والحقوقية. واعتبر محمد علي السبتاوي، أن تحركات الأساتذة النواب ليست فقط مادية وإنما مهنية واجتماعية، مؤكدًا أن 8 آلاف أستاذ متعاقد متشبثون بالدفاع […]
todayيناير 30, 2023 1
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