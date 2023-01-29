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بوعسكر: “ليس من السهل اتهامنا بالتدليس والتزوير ولن نسكت”

todayيناير 29, 2023

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أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الأحد 29 جانفي 2023، أن الهيئة على ذمة القضاء الإداري والجزائي، وأن مجلسها يتكون في أغله من القضاة، وعلى كل المشككين في نتائج الانتخابات تقديم الأدلة التي بحوزتهم إلى القضاء.

وأشار بوعسكر إلى أن كل الأرقام التي تقدمها الهيئة تعبّر عن حقيقة صناديق الاقتراع، مضيفا “ليس من السهل اتهامنا بالتدليس والتزوير ولن نسكت على الثلب والشتم”.

وأوضح بوعسكر أن الاتهام بالتدليس والتزوير هو من قبيل الاتهام بالجنايات وهي تدخل تحت طائلة القانون.

ومن جهته أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة، بأن الحديث عن انتخاب مجلس الجهات والأقاليم مازال سابقا لأوانه وأكد أن تنظيم هذه الانتخابات يحتاج إلى قانون سيسهر على سنه مجلس النواب المنتخب بعد بدء أشغاله مع تحديد طريقة الاقتراع واستشارة هيئة الانتخابات.

وفيما يتعلق قال محمود الواعر عضو الهيئة بأن الميزانية المرصودة للدورتين من الانتخابات التشريعية 2022، كانت في حدود 92 مليون دينار في حين أن التنفيذ في حدود 69 مليون دينار للدورتين بمعدل 35 مليون دينار لكل دورة من الانتخابات التشريعية.

وقال إن كل النفقات سيقع نشرها بالتفصيل على ذمة العموم للاطلاع عليها، وفق ما ينص عليه القانون.

 

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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