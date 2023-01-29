بوعسكر: “ليس من السهل اتهامنا بالتدليس والتزوير ولن نسكت”

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وأشار بوعسكر إلى أن كل الأرقام التي تقدمها الهيئة تعبّر عن حقيقة صناديق الاقتراع، مضيفا “ليس من السهل اتهامنا بالتدليس والتزوير ولن نسكت على الثلب والشتم”.
وأوضح بوعسكر أن الاتهام بالتدليس والتزوير هو من قبيل الاتهام بالجنايات وهي تدخل تحت طائلة القانون.
ومن جهته أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة، بأن الحديث عن انتخاب مجلس الجهات والأقاليم مازال سابقا لأوانه وأكد أن تنظيم هذه الانتخابات يحتاج إلى قانون سيسهر على سنه مجلس النواب المنتخب بعد بدء أشغاله مع تحديد طريقة الاقتراع واستشارة هيئة الانتخابات.
وفيما يتعلق قال محمود الواعر عضو الهيئة بأن الميزانية المرصودة للدورتين من الانتخابات التشريعية 2022، كانت في حدود 92 مليون دينار في حين أن التنفيذ في حدود 69 مليون دينار للدورتين بمعدل 35 مليون دينار لكل دورة من الانتخابات التشريعية.
وقال إن كل النفقات سيقع نشرها بالتفصيل على ذمة العموم للاطلاع عليها، وفق ما ينص عليه القانون.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أكد ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأحد 29 جانفي 2023 أن البرلمان المقبل هو الذي سيقرر تسديد المقاعد السبعة الشاغرة أو الإبقاء على التركيبة بـ 154 نائبا، وقال إن هذا قرار سيادي وسياسي. وأضاف الجديدي أنه في حال تقرر تسديد هذه الشغورات فإن الهيئة تطلب من السلطات تعديل القانون الانتخابي، قائلا إنه "من المحبّذ أن يتم تعديل القانون الانتخابي فيما يتعلق بشروط الترشح وخاصة شرط التزكية […]
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