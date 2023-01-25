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الأخبار

تأجيل إضراب النقل

todayيناير 25, 2023

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أعلنت الجامعة العامة للنقل، تأجيل إضراب قطاع النقل برا وبحرا وجوا، الذي كان مقررا تنفيذه يومي الاربعاء والخميس 25 و26 جانفي 2023.

وأوضحت جامعة النقل أنه تقرر تاجيل الإضراب إلى يومي 15 و16 مارس 2023، بعد جلسة تفاوضية دامت لساعات أسفرت عن التوصل لاتفاق “تاريخي”، وتوقيع محضر، وسيتم مواصلة التفاوض في النقاط الخلافية لاحقا، وفق ما أكدته جامعة النقل.

ومن جهتها أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها قرار تأجيل الإضراب العام الذي كانت دعت إليه الجامعة العامة للنقل  إثر الجلسة الصلحية بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بإشراف وزيري النقل ربيع المجيدي والشؤون الإجتماعية  مالك الزاهي الذي نابه بعد افتتاح الجلسة رئيس ديوانه  رفيق بن ابراهيم وبحضور عدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت تحت الاشراف وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وهم الامين العام المساعد صلاح الدين السالمي المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية ومحسن اليوسفي الامين العام المساعد المكلف بمؤسسات وممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي وممثلي النقابات الاساسية.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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