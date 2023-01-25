تأجيل إضراب النقل

أعلنت الجامعة العامة للنقل، تأجيل إضراب قطاع النقل برا وبحرا وجوا، الذي كان مقررا تنفيذه يومي الاربعاء والخميس 25 و26 جانفي 2023.

وأوضحت جامعة النقل أنه تقرر تاجيل الإضراب إلى يومي 15 و16 مارس 2023، بعد جلسة تفاوضية دامت لساعات أسفرت عن التوصل لاتفاق “تاريخي”، وتوقيع محضر، وسيتم مواصلة التفاوض في النقاط الخلافية لاحقا، وفق ما أكدته جامعة النقل.