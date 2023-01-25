تأجيل إضراب النقل

Express Radio Le programme encours
وأوضحت جامعة النقل أنه تقرر تاجيل الإضراب إلى يومي 15 و16 مارس 2023، بعد جلسة تفاوضية دامت لساعات أسفرت عن التوصل لاتفاق “تاريخي”، وتوقيع محضر، وسيتم مواصلة التفاوض في النقاط الخلافية لاحقا، وفق ما أكدته جامعة النقل.
ومن جهتها أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها قرار تأجيل الإضراب العام الذي كانت دعت إليه الجامعة العامة للنقل إثر الجلسة الصلحية بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بإشراف وزيري النقل ربيع المجيدي والشؤون الإجتماعية مالك الزاهي الذي نابه بعد افتتاح الجلسة رئيس ديوانه رفيق بن ابراهيم وبحضور عدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت تحت الاشراف وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وهم الامين العام المساعد صلاح الدين السالمي المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية ومحسن اليوسفي الامين العام المساعد المكلف بمؤسسات وممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي وممثلي النقابات الاساسية.
الكاتب: Asma Mouaddeb
todayيناير 24, 2023 2
أكد وزير الصحة علي المرابط، اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 أن إعادة هيكلة المنظومة الدوائية هي إحدى أولويات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة، وأن القطاع سيشهد تغيرات جوهرية في الفترة المقبلة خاصة في ما يخص التشريعات، على غرار إحداث وكالة الأدوية وتحسين إجراءات ترخيص تسويق الأدوية. ومن جهته أكد طارق الحمامي رئيس الغرفة النقابية لمصنعي الأدوية، انفتاح الغرفة لشراكة استراتيجية مع وزارة الصحة لإعادة هيكلة منظومة الأدوية خدمة لمصلحة المواطن والمصنع، […]
تعليقات (0)