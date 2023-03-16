تحديد أسعار بعض المنتجات وهوامش الربح القصوى لبيعها

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وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس 16 مارس 2023، أن هذا القرار يهم جميع المهنيين المعنيين، وقد تم تحديد سعر الدجاج الجاهز للطبخ بــ 8700 مليم الكلغ للعموم (باعتبار هامش ربح بـ 10 بالمائة لتاجر التفصيل).
وحددت سعر البيض بــ 1480 مليم الأربع بيضات للعموم (باعتبار هامش ربح بـ 15 مليم البيضة لتاجر الجملة و15 مليم البيضة لتاجر التفصيل).
وأوضحت الوزارة، بالنسبة إلى الغلال، أنه تم وضع هامش ربح خام أقصى موحد بـ 20 بالمائة على أن لا يتجاوز الربح الأقصى 1500 مليم الكلغ.
ودعت الوزارة في البلاغ ذاته، جميع المتدخلين لاحترام الأسعار وهوامش الربح القصوى المذكورة ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات القانونية.
وأوصت جميع المستهلكين بترشيد شراءاتهم طبقا للحاجيات الفعلية وتفادي اللهفة والتبذير وعدم الانسياق وراء عروض الأسعار التي تفوق المستويات المحددة والتبليغ عنها في الإبان عبر الرقم الأخضر للوزارة “80100191”.
الكاتب: Asma Mouaddeb
today18/03/2023 38 2
أفادت صابرين القصوري مديرة الاتصال بمؤسسة "ليوني" اليوم الخميس 16 مارس 2023، بأن الحرب الروسية الأوكرانية مثلت إحدى أهم المنعرجات التي أثرت على قطاع تصنيع السيارات ومكونات السيارات في العالم، وأشارت إلى أن القطاع في تونس يضم حاليا 280 مؤسسة تقريبا. وأوضحت صابرين القصوري لدى حضورها في برنامج لكسبراس، خلال برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول قطاع السيارات ومكونات السيارات في تونس، أن شركة "ليوني" تشغل […]