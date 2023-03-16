تحديد أسعار بعض المنتجات وهوامش الربح القصوى لبيعها

حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أسعار وهوامش ربح قصوى لبيع بعض المنتجات الفلاحية الطازجة بداية من يوم الجمعة 17 مارس 2023 وإلى غاية موفى شهر رمضان من سنة 2023.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس 16 مارس 2023، أن هذا القرار يهم جميع المهنيين المعنيين، وقد تم تحديد سعر الدجاج الجاهز للطبخ بــ 8700 مليم الكلغ للعموم (باعتبار هامش ربح بـ 10 بالمائة لتاجر التفصيل).

وحددت سعر البيض بــ 1480 مليم الأربع بيضات للعموم (باعتبار هامش ربح بـ 15 مليم البيضة لتاجر الجملة و15 مليم البيضة لتاجر التفصيل).

وأوضحت الوزارة، بالنسبة إلى الغلال، أنه تم وضع هامش ربح خام أقصى موحد بـ 20 بالمائة على أن لا يتجاوز الربح الأقصى 1500 مليم الكلغ.

ودعت الوزارة في البلاغ ذاته، جميع المتدخلين لاحترام الأسعار وهوامش الربح القصوى المذكورة ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات القانونية.

وأوصت جميع المستهلكين بترشيد شراءاتهم طبقا للحاجيات الفعلية وتفادي اللهفة والتبذير وعدم الانسياق وراء عروض الأسعار التي تفوق المستويات المحددة والتبليغ عنها في الإبان عبر الرقم الأخضر للوزارة “80100191”.