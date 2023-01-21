تحيين قائمة الوثائق الإدارية الخاضعة لمعلوم الطابع الجبائي

أضافت وزارة المالية أذون طلبات التزود وعدّة وثائق أخرى، في إطار تحيين قائمة الوثائق الإدارية التي تخضع الى معلوم الطابع الجبائي، والتي بدأ العمل بها من غرة جانفي 2023.

وتضمّنت القائمة، وفق قرار صدر بالرائد الرسمي عدد 7 بتاريخ 20 جانفي 2023، الشهادات العامة في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات.

وستخضع الشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات كذلك إلى معلوم الطابع الجبائي.

ويدفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الوثائق الإدارية الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 128 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، وفقا للتعريفة المضبوطة بالفصل 117 من نفس المجلة، بواسطة وصولات خلاص تسلمها قباضات المالية.

وكانت وزارة المالية أخضعت عدة وثائق من بينها سندات القروض وشهادات الجنسية وأوامر التجنيس وشهادات الإقامة (السكنى) وشهادات الإعلام بالضياع إلى معلوم الطابع الجبائي وفق قرار صدر في 23 ماي 2022.

ويتعين أن تتضمن وصولات الخلاص عدد الوصل وتاريخه واسم ولقب المعني بالأمر ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم جواز سفره أو معرّفه الجبائي والمعلوم المستوجب والوثيقة موضوع الخلاص وختم القباضة المالية وإمضاء القابض. علما وأن وصولات الخلاص تبقى صالحة 6 اشهر.

ولا يطبّق هذا الإجراء على الوثائق المسلمة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى الوثائق التي يتم استخلاص معلوم الطابع الجبائي الموظف عليها عبر منظومة الدفع الإلكتروني على الخطّ.