تراجع أسعار الحبوب في السوق العالمية

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كما بلغ معدل سعر القمح اللين الأوروبي على السوق العالمية 3ر291 دولار/طن في مارس 2023 أي أقل بنسبة 9 بالمائة مما كان عليه في فيفري 2023 وأقل بــ 82ر32 بالمائة عن سعره في مارس 2022
وقدر معدل سعر الشعير الأوروبي في حدود 286دولار/طن أي أقل بنسبة 5 بالمائة من سعره في فيفري 2023 و أقل بنسبة 32 بالمائة مما كان عليه خلال مارس 2022.
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الكاتب: waed selmi
أفاد وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، خلال مواكبته فعاليات انطلاق اختبارات التربية البدنية برادس من ولاية بن عروس، بأن مسار التفاوض مع الهياكل النقابية حول مسألة حجب الأعداد متواصل ولم ينقطع، معربا عن أمله في الوصول الى اتفاق في هذا الغرض في أقرب الآجال. وقدّر الوزير أن لايتجاوز ذلك انتهاء فترة إرجاع أعداد اختبارات الثلاثي الثاني، وهو ما سيمكّن التلاميذ وعائلاتهم وفق قوله من تجنّب […]