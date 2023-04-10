play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

تراجع أسعار الحبوب في السوق العالمية

today10/04/2023 167

Background
share close

بلغ معدل سعر القمح الصلب في السوق العالمية للحبوب خلال شهر مارس 2023، نحو 5ر415 دولار/طن أي أقل بنسبة 4ر2 بالمائة مما كان عليه خلال شهر فيفري 2023 و أقل بنسبة 33 بالمائة من سعره في مارس 2022، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الإثنين 10 أفريل 2023.

كما بلغ معدل سعر القمح اللين الأوروبي على السوق العالمية 3ر291 دولار/طن في مارس 2023 أي أقل بنسبة 9 بالمائة مما كان عليه في فيفري 2023 وأقل بــ 82ر32 بالمائة عن سعره في مارس 2022

وقدر معدل سعر الشعير الأوروبي في حدود 286دولار/طن أي أقل بنسبة 5 بالمائة من سعره في فيفري 2023 و أقل بنسبة 32 بالمائة مما كان عليه خلال مارس 2022.

 

*وات

الكاتب: waed selmi

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link

الأخبار

وزير التربية يقدم آخر المستجدات المتعلقة بالاستشارة الوطنية

أفاد وزير التربية محمد علي البوغديري  اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، خلال مواكبته فعاليات انطلاق اختبارات التربية البدنية برادس من ولاية بن عروس، بأن مسار التفاوض مع الهياكل النقابية حول مسألة حجب الأعداد متواصل ولم ينقطع، معربا عن أمله في الوصول الى اتفاق في هذا الغرض في أقرب الآجال. وقدّر الوزير أن لايتجاوز ذلك انتهاء فترة إرجاع أعداد اختبارات الثلاثي الثاني، وهو ما سيمكّن التلاميذ وعائلاتهم وفق قوله من تجنّب […]

today10/04/2023 153

التسجيلات

0%