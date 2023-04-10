تراجع أسعار الحبوب في السوق العالمية

بلغ معدل سعر القمح الصلب في السوق العالمية للحبوب خلال شهر مارس 2023، نحو 5ر415 دولار/طن أي أقل بنسبة 4ر2 بالمائة مما كان عليه خلال شهر فيفري 2023 و أقل بنسبة 33 بالمائة من سعره في مارس 2022، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الإثنين 10 أفريل 2023.

كما بلغ معدل سعر القمح اللين الأوروبي على السوق العالمية 3ر291 دولار/طن في مارس 2023 أي أقل بنسبة 9 بالمائة مما كان عليه في فيفري 2023 وأقل بــ 82ر32 بالمائة عن سعره في مارس 2022

وقدر معدل سعر الشعير الأوروبي في حدود 286دولار/طن أي أقل بنسبة 5 بالمائة من سعره في فيفري 2023 و أقل بنسبة 32 بالمائة مما كان عليه خلال مارس 2022.

*وات