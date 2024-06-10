تراجع عدد حالات الغش في الأيام الأولى من دورة باكالوريا 2024

قالت وزيرة التربية سلوى العباسي خلال زيارتها إلى ولاية القصرين إن باكالوريا دورة 2024 شهدت تراجعا في عدد حالات الغش نتيجة عمل إطارات الوزارة.

وأضافت الوزيرة بأن الثلاث ايام الأولى من هذه الدورة بلغت حالات الغش 231 حالة مقابل 322 حالة في دورة جوان 2023.

واشارات العباسي إلى أن الامتحانات تسير بشكل عادي وفق ماهو مبرمج له من قبل إدارة الامتحانات.

هذا وأدت وزيرة التربية سلوى العباسي زيارة تفقد لعدد من المعاهد بولاية القصرين للإطلاع على ظروف سير إمتحان الباكالوريا في يومها الرابع.

ويتواصل اجراء امتحانات البكالوريا الى غاية يوم الإربعاء 12 جوان 2024 ويتم الاعلان عن النتائج يوم 25 من الشهر الحاليو للتذكير فان عدد المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا 5991 مترشحا موزعين على 29 مركز إختبار.

*فدوى القرمازي