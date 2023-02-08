تريعة: وصول فريق الحماية المدنية الأول إلى تركيا على متن طائرة عسكرية

أفاد المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة، اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، بأن فريق الحماية المدنية الأول وصل إلى مطار ادانا التركي على متن طائرة عسكرية، وتم توجيهه للعمل بمنطقة غازي عنتاب التي تضررت بشدة من الزلزال.

وأضاف في تصريح إعلامي، أن الفريق سيعمل لمدة أسبوع وفق منظومة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الفريقين اللذين تم توجيههما إلى تركيا وسوريا يختصان في البحث والإنقاذ من تحت الأنقاض.

ومن المنتظر أن تقلع الطائرة العسكرية الثانية إلى مطار حلب بسوريا اليوم، بعد التنسيق مع المسؤولين بالمطار .

ويتكون الفريقان من ضباط وأطباء وأعوان مسعفين مجهزين بمعدات متطورة للبحث والإنقاذ وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن فريق أنياب للبحث عن المفقودين، وفرق طبية للتعامل مع المحاصرين تحت الأنقاض بكافة معداتها.

ولفت تريعة إلى أن الوحدة المختصة للحماية المدنية تحصلت خلال شهر جوان الفارط على التصنيف ضمن الصنف المتوسط حسب معايير الهيئة الاستشارية العليا للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة.

وللإشارة أرسلت تونس على متن طائرتين عسكريتين، أطنانا من المساعدات الإغاثية والغذائية تتمثل في مواد غذائية وأغطية وأدوية بالإضافة إلى فريق من الحماية المدنية وطواقم طبية من وزارة الصحة ستساهم في عمليات الإنقاذ والإسعاف إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين وفق تصريح وزير الشؤون الإجتماعية.

*وات