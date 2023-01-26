تساقط الثلوج بعدد من معتمديات ولاية القصرين

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وبقيت مختلف اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمختلف أطرافها في حالة انعقاد دائم، وعلى أهبة الاستعداد للتدخل عند الضرورة، وتم وضع كافة الإمكانيات اللوجيستية والبشرية اللازمة، وتركيز كافة الآلات الثقيلة للتدخل، دون أن تتلقى اللجان المحلية أي نداءات عاجلة تستدعي تدخلها حتى الآن.
هذا وانطلقت اللجان المحلية بمختلف المعتمديات في توزيع المساعدات الاجتماعية لفائدة مستحقيها من العائلات المعوزة.
كما تم تحويل مبيت إعدادية 25 جويلية بمعتمدية تالة إلى مركز إيواء في حال مزيد تعكر الأحوال الجوية.
ومن المتوقع أن تشهد ولاية القصرين تساقط كميات إضافية من الثلوج خلال يومي السبت و الأحد.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفاد المدير العام بالنيابة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي، اليوم الخميس 26 جانفي 2023، بأن "بلادنا تتمتع بقدرات عالية جدا ولكن هناك شوشرة تعطل التقدم"، وأشار إلى أن الوكالة تطمح لتحقيق تدفقات بقيمة 4 مليار دينار من الاستثمارات الأجنبية في غضون سنة 2026. وأوضح حاتم السوسي، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن الوكالة تعمل على تشجيع الشركات الناشئة في تونس، وتعمل من خلال اللقاءات والندوات التي تنظمها وتمثيلياتها في […]
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