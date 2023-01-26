تساقط الثلوج بعدد من معتمديات ولاية القصرين

شهدت عدد من المعتمديات التابعة لولاية القصرين على غرار معتمديات تالة والعيون وحيدرة وفوسانة وجدليان وسبيطلة وعدد من المرتفعات الجبلية مثل الشعانبي والسلوم وسمامة ليلة البارحة نزول كميات متوسطة من الثلوج دون أن يتسبب ذلك في انقطاع حركة المرور في الطرقات.

وبقيت مختلف اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمختلف أطرافها في حالة انعقاد دائم، وعلى أهبة الاستعداد للتدخل عند الضرورة، وتم وضع كافة الإمكانيات اللوجيستية والبشرية اللازمة، وتركيز كافة الآلات الثقيلة للتدخل، دون أن تتلقى اللجان المحلية أي نداءات عاجلة تستدعي تدخلها حتى الآن.

هذا وانطلقت اللجان المحلية بمختلف المعتمديات في توزيع المساعدات الاجتماعية لفائدة مستحقيها من العائلات المعوزة.

كما تم تحويل مبيت إعدادية 25 جويلية بمعتمدية تالة إلى مركز إيواء في حال مزيد تعكر الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تشهد ولاية القصرين تساقط كميات إضافية من الثلوج خلال يومي السبت و الأحد.

فدوى القرمازي