تعديل حكومي في الجزائر يشمل حقائب سيادية

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أكد وسام البدري أمين مال الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات "Tunisia Automotive Association" اليوم الخميس 16 مارس 2023، أن قطاع تصنيع مكونات السيارات في تونس يوفر حوالي 100 ألف موطن شغل ويضم حوالي 270 شركة منها 160 شركة أجنبية، ويحقق رقم معاملات يناهر 2 مليار أورو سنويا. وأضاف وسام البدري لدى مداخلته في برنامج لكسبراس، خلال برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول قطاع السيارات ومكونات السيارات في تونس، […]