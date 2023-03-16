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الأخبار

تعديل حكومي في الجزائر يشمل حقائب سيادية

today16/03/2023 278

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أجرى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الخميس 16 مارس 2023 تعديلا حكوميًا، شمل بعض الحقائب السيادية كالخارجية والمالية والصناعة.

وأبقى تبّون على الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان في منصبه، وبموجب التعديل الحكومي تمت إقالة وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وعين في مكانه الدبلوماسي السابق أحمد عطاف، كما استعان الرئيس تبون بممثل الجزائر في الأمم المتحدة السفير نذير العرباوي كمدير للديوان في رئاسة الجمهورية.

وهذه تركيبة الحكومة الجزائرية بعد التعديل:

أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

إبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

عبد الرشيد طبي وزيرا للعدل حافظا للأختام

لعزيز فايد وزيرا للمالية

محمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم

العيد ربيقة وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق

يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف

عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية الوطنية

كمال بداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

ياسين مرابي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين

صورية مولوجي وزيرة للثقافة والفنون

عبد الرحمن حماد وزيرا للشباب والرياضة

مريم بن ميلود وزيرة للرقمنة والاحصائيات،خلفا لحسين شرحبيل الذي استدعي لمهام أخرى

كريم بيبي تريكي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

كوثر كريكو وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة

علي عون وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني

محمد عبد الحفيظ هني وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية

محمد طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة

الطيب زيتوني وزيرا للتجارة وترقية الصادرات خلفا لكمال رزيق الذي استدعي لمهام أخرى.

محمد بوسليماني وزيرا للاتصال

لخضر رخروخ وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

طه دربال وزيرا للري

يوسف شرفة وزيرا للنقل

مختار ديدوش وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية

عبد الحق سايحي وزيرا للصحة

فيصل بن طالب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

بسمة عزوار وزيرة للعلاقات مع البرلمان

فازية دحلب وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة

أحمد بدني وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية

ياسين المهدي وليد وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

يحي بوخاري أمينًا عاما للحكومة.

كما عيّن رئيس الجمهورية كلا من عبد العزيز خلف وزيرا للدولة مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ومحمد النذير العرباوي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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