تعديل حكومي في الجزائر يشمل حقائب سيادية

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وهذه تركيبة الحكومة الجزائرية بعد التعديل:
أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
إبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
عبد الرشيد طبي وزيرا للعدل حافظا للأختام
لعزيز فايد وزيرا للمالية
محمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم
العيد ربيقة وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق
يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف
عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية الوطنية
كمال بداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
ياسين مرابي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين
صورية مولوجي وزيرة للثقافة والفنون
عبد الرحمن حماد وزيرا للشباب والرياضة
مريم بن ميلود وزيرة للرقمنة والاحصائيات،خلفا لحسين شرحبيل الذي استدعي لمهام أخرى
كريم بيبي تريكي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
كوثر كريكو وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة
علي عون وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني
محمد عبد الحفيظ هني وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية
محمد طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة
الطيب زيتوني وزيرا للتجارة وترقية الصادرات خلفا لكمال رزيق الذي استدعي لمهام أخرى.
محمد بوسليماني وزيرا للاتصال
لخضر رخروخ وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
طه دربال وزيرا للري
يوسف شرفة وزيرا للنقل
مختار ديدوش وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية
عبد الحق سايحي وزيرا للصحة
فيصل بن طالب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
بسمة عزوار وزيرة للعلاقات مع البرلمان
فازية دحلب وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة
أحمد بدني وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية
ياسين المهدي وليد وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
يحي بوخاري أمينًا عاما للحكومة.
كما عيّن رئيس الجمهورية كلا من عبد العزيز خلف وزيرا للدولة مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ومحمد النذير العرباوي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.
الكاتب: Asma Mouaddeb
today18/03/2023 38 2
أكد وسام البدري أمين مال الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات "Tunisia Automotive Association" اليوم الخميس 16 مارس 2023، أن قطاع تصنيع مكونات السيارات في تونس يوفر حوالي 100 ألف موطن شغل ويضم حوالي 270 شركة منها 160 شركة أجنبية، ويحقق رقم معاملات يناهر 2 مليار أورو سنويا. وأضاف وسام البدري لدى مداخلته في برنامج لكسبراس، خلال برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول قطاع السيارات ومكونات السيارات في تونس، […]