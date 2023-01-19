تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بمعتمدية عين دراهم

انطلقت، صباح اليوم الخميس 19 جانفي 2023، الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة ومندوبية الفلاحة بالجهة في إزالة الثلوج على مستوى الطرقات التابعة لمختلف المعتمديات على غرار بلطة بوعوان وخاصة بمعتمدية عين دراهم.

وأبرز المدير الجهوي للحماية المدنية، ومقرر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة عادل العبيدي في تصريح لاكسبراس أف أم أن سمك الثلوج وصل إلى 4 و5 صنتمترات بمدينة عين دراهم ويتراوح بين 5 و7 صنتمترات في المناطق الغابية المرتفعة.

وتحسبا لمزيد تردي الأوضاع المناخية وتواصل نزول كميات من الثلوج والأمطار الغزيرة إلى غاية يوم الغد، وتوقيا من مخاطرها على سلامة تلامذة المدارس والمعاهد، فقد اتخذت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة قرارا بتعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بمعتمدية عين دراهم بداية من منتصف نهار اليوم الخميس.

ووفق توقعات المعهد الوطني لرصد الجوي، فإن مرتفعات الشمال الغربي وفي مقدمتها مرتفعات ولاية جندوبة، ستشهد نزول كميات من الأمطار والثلوج على مدى أسبوع تقريبا.

وشدد العبيدي في تصريحه لاكسبراس أف أم على جاهزية اللجنة للتوقّي من كل المخاطر المحتملة، جراء موجة البرد والثلوج.